Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov yemin etti

ERDAĞAN TEBRİK ETTİ





Kamuran Abacıoğlu Aşkabat'tan bildiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da devlet başkanlığı görevine yeniden seçilen Gurbangulı Berdimuhamedov'u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Türkmenistan'da 12 Şubat 2017'de yapılan seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden devlet başkanı seçilen Berdimuhammedov'a tebrik telgrafı gönderdi.Seçim sonuçlarının Türkmenistan'a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'a gönderdiği tebrik telgrafında, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde de iki kardeş ülke Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine eminim. Türkmenistan'ın, kararlı ve dirayetli liderliğinizde, kalkınma ve refah yolunda emin adımlarla ilerleyeceğinden kuşku duymuyorum."

Türkmenistan'da yapılan seçimlerden yeniden Devlet Başkanı seçilen Gurbangulı Berdimuhamedov, bugünkü törende yemin etti. Yemin töreni bugün sabah saatlerinde “Ruhiyet” köşkünde gerçekleşti. Yemin törenine yabancı heyetler, Türkmenistan’da akredite yabancı misyon şefleri, yerli ve yabancı gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Görkemli törene oldukça büyük ilgi olduğu gözlendi. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu'nun da özel davet edildiği törende, 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen ve 9 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük zafer kazanan mevcut Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov yemin etti. Yemin töreninden sonra, “Oğuzhan” köşkünün önünde askeri geçit gerçekleşti. Ardından, “Maslahatlar Köşkünde” ünlü sanatçıların katılımıyla konserle coşkulu kutlamalar devam etti.