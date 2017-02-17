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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov yemin etti

17 Şubat 2017 Cuma 11:36
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Türkmenistan Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Gurbangulı Berdimuhamedov, yemin etti. Ruhiyet Köşkü'ndeki yemin töreninden sonra şölen tadında kutlamalara geçildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov yemin etti
Türkmenistan'da yapılan seçimlerden yeniden Devlet Başkanı seçilen Gurbangulı Berdimuhamedov, bugünkü törende yemin etti. Yemin töreni bugün sabah saatlerinde “Ruhiyet” köşkünde  gerçekleşti. Yemin törenine yabancı heyetler, Türkmenistan’da akredite yabancı misyon şefleri, yerli ve yabancı gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Görkemli törene oldukça büyük ilgi olduğu gözlendi. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu'nun da özel davet edildiği törende, 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen ve 9 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük zafer kazanan mevcut Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov yemin etti. Yemin töreninden sonra, “Oğuzhan” köşkünün önünde askeri geçit gerçekleşti. Ardından,  “Maslahatlar Köşkünde” ünlü sanatçıların katılımıyla konserle coşkulu kutlamalar devam etti. 

ERDAĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da devlet başkanlığı görevine yeniden seçilen Gurbangulı Berdimuhamedov'u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Türkmenistan'da 12 Şubat 2017'de yapılan seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden devlet başkanı seçilen Berdimuhammedov'a tebrik telgrafı gönderdi.Seçim sonuçlarının Türkmenistan'a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'a gönderdiği tebrik telgrafında, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde de iki kardeş ülke Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine eminim. Türkmenistan'ın, kararlı ve dirayetli liderliğinizde, kalkınma ve refah yolunda emin adımlarla ilerleyeceğinden kuşku duymuyorum."
Kamuran Abacıoğlu
Aşkabat'tan bildiriyor
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