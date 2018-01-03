Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116052
ALTIN
159.309
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0891
EURO
4.5302

TÜRKLİM: Türk limanları karbon ayak izini azaltıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ‘’Yeşil Liman / Eko Liman’’ projesiyle Türk limanlarında karbon ayak izi azalıyor. Türkiye’de TÜRKLİM üyesi 11 limanın sahip olduğu ‘Yeşil Liman’ sertifikası, gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak değerlendiriliyor

TÜRKLİM: Türk limanları karbon ayak izini azaltıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ‘’Yeşil Liman / Eko Liman’’ projesiyle Türk limanlarında karbon ayak izi azalıyor. Türkiye’de TÜRKLİM üyesi 11 limanın sahip olduğu ‘Yeşil Liman’ sertifikası, gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak değerlendiriliyor

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:32
3626 Okunma
TÜRKLİM: Türk limanları karbon ayak izini azaltıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, dünyada gemi kaynaklı emisyonların yüzde 70’inin kıyıya 400 km mesafe içinde oluştuğu, gemi ve liman kaynaklı emisyonların özellikle kıyı kentlerinde yaşayan çevre halkını olumsuz etkilediği görülüyor. Yeşil Liman / Eko Liman projesiyle bu problemin önüne geçmek için Türk limanları harekete geçmiş durumda.

Uluslararası pazarda Türk limanlarının rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürüten TÜRKLİM, yeşil liman sertifikasının önemine dikkat çekiyor. Yeşil Liman sertifikasına ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk; ‘’Avrupa Birliği’nin yaptığı araştırma sonucunda 2020 yılında denizcilik kaynaklı hava kirliliğinin, kara kaynaklı hava kirliliğini geçeceği öngörülüyor. Bu noktada Bakanlığın ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir proje olan Yeşil Liman / Eko Liman, küresel çapta çevreci bir proje olmanın yanı sıra bu sertifikaya sahip limanlar arasında da bir saygınlık unsuru’’ dedi.

TÜRKLİM olarak üye limanlara gerekli bilgilendirme ve teşvikler sunduğunu bildiren Selçuk; ‘’Çalışmalarımız gösteriyor ki; özellikle Yeşil Liman sertifikasına ağırlık veren birçok liman işletmesi bugüne kadar yaptığı güncellemelerle bu sertifikayı almaya hak kazandı. Son olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeşil liman sertifikası almaya hak kazanan 11 limanın TÜRKLİM bünyesinde olması bizleri ayrıca gururlandırdı’’ dedi. 

Limanlardaki rekabet Yeşil Liman sertifikasıyla artacak
Yeşil Liman / Eko Liman projesi ile birlikte ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıklarının en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.  
Yeşil Liman sertifikası için ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelerine sahip olmaları ile birlikte TSE’nin yayınladığı Yeşil Liman Sektörel Kriterler kılavuzunda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
Mercedes-Benz Türk, uzun dönem kiralama yapacak
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
En düşük memur maaşı 2893 TL oldu
AVM'lerin cirosunda keskin artış
AVM'lerin cirosunda keskin artış

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim