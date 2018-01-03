TÜRKLİM: Türk limanları karbon ayak izini azaltıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, dünyada gemi kaynaklı emisyonların yüzde 70’inin kıyıya 400 km mesafe içinde oluştuğu, gemi ve liman kaynaklı emisyonların özellikle kıyı kentlerinde yaşayan çevre halkını olumsuz etkilediği görülüyor. Yeşil Liman / Eko Liman projesiyle bu problemin önüne geçmek için Türk limanları harekete geçmiş durumda.



Uluslararası pazarda Türk limanlarının rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürüten TÜRKLİM, yeşil liman sertifikasının önemine dikkat çekiyor. Yeşil Liman sertifikasına ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk; ‘’Avrupa Birliği’nin yaptığı araştırma sonucunda 2020 yılında denizcilik kaynaklı hava kirliliğinin, kara kaynaklı hava kirliliğini geçeceği öngörülüyor. Bu noktada Bakanlığın ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir proje olan Yeşil Liman / Eko Liman, küresel çapta çevreci bir proje olmanın yanı sıra bu sertifikaya sahip limanlar arasında da bir saygınlık unsuru’’ dedi.



TÜRKLİM olarak üye limanlara gerekli bilgilendirme ve teşvikler sunduğunu bildiren Selçuk; ‘’Çalışmalarımız gösteriyor ki; özellikle Yeşil Liman sertifikasına ağırlık veren birçok liman işletmesi bugüne kadar yaptığı güncellemelerle bu sertifikayı almaya hak kazandı. Son olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeşil liman sertifikası almaya hak kazanan 11 limanın TÜRKLİM bünyesinde olması bizleri ayrıca gururlandırdı’’ dedi.



Limanlardaki rekabet Yeşil Liman sertifikasıyla artacak

Yeşil Liman / Eko Liman projesi ile birlikte ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıklarının en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Yeşil Liman sertifikası için ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelerine sahip olmaları ile birlikte TSE’nin yayınladığı Yeşil Liman Sektörel Kriterler kılavuzunda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

