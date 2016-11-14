Türkler, Romanya’dan ev alıp kiraya veriyor

Romanya’da turizm sektöründe bu yıl gerçekleşen %30 artış beraberinde konut piyasasını canlandırdı. Türk gayrimenkul yatırımcısı Romanya’da gelişen turizmi avantaja çevirerek Romanya’dan ev alıp kiraya verdi. Amortisman süresinin kısa olması nedeniyle Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Romanya Turyap Temsilcisi Beyazıd Memiş: ‘‘Köstence’nin en eğlenceli ve lüks sahil beldesi Mamaia’da 2+1 dairenin fiyatı 60 Bin Euro iken günlük kiralama bedeli 250 Euro’dan başlıyor. Turizmin gelişmesi Türklere yaradı. Yurt dışındaki projelerde cazip ödeme seçenekleri ve perakende gayrimenkullerin zaman zaman çok uygun fiyatlara inmesi, kira gelirinin gayrimenkul satış fiyatından hızlı artması bakımından Türklerin yatırım iştahını artırıyor’ dedi.

Doğru sonuca ulaşmak için yurt dışında yatırım yapmak isteyenlerin ‘‘Türkçe’’ danışmanlık almasını tavsiye eden Turyap Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Onur Sarıbay ise; son 5 yıllık süreçte Türklerin yoğun olarak yurt dışında konut alımı için yakın mesafeleri seçtiğini, gayrimenkul yatırım hedefinin bulunması ve uygulanmasında profesyonel bir danışman ile çalışmanın daha verimli olduğunu belirtti.