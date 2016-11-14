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Türkler, Romanya’dan ev alıp kiraya veriyor

14 Kasım 2016 Pazartesi 12:54
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Romanya’daki Türk yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle toplam 6 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 13.500 Türk sermayeli, 90 Türk müteahhitlik firması bulunan Romanya’da inşaat kalitesinin artması, evlerin amortisman süresinin kısa olması yatırım yapmak isteyenleri doğru sonuca ulaşmak için Türkçe danışmanlık almaya yönlendirdi. Gelen talepler üzerine Türkiye’nin ilk yerli gayrimenkul firması TURYAP, Romanya’da da açıldı.

Türkler, Romanya'dan ev alıp kiraya veriyor
Romanya’da turizm sektöründe bu yıl gerçekleşen %30 artış beraberinde konut piyasasını canlandırdı. Türk gayrimenkul yatırımcısı Romanya’da gelişen turizmi avantaja çevirerek Romanya’dan ev alıp kiraya verdi. Amortisman süresinin kısa olması nedeniyle Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Romanya Turyap Temsilcisi Beyazıd Memiş: ‘‘Köstence’nin en eğlenceli ve lüks sahil beldesi Mamaia’da 2+1 dairenin fiyatı 60 Bin Euro iken günlük kiralama bedeli 250 Euro’dan başlıyor. Turizmin gelişmesi Türklere yaradı. Yurt dışındaki projelerde cazip ödeme seçenekleri ve perakende gayrimenkullerin zaman zaman çok uygun fiyatlara inmesi, kira gelirinin gayrimenkul satış fiyatından hızlı artması bakımından Türklerin yatırım iştahını artırıyor’ dedi. 

Doğru sonuca ulaşmak için yurt dışında yatırım yapmak isteyenlerin ‘‘Türkçe’’ danışmanlık almasını tavsiye eden Turyap Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Onur Sarıbay ise; son 5 yıllık süreçte Türklerin yoğun olarak yurt dışında konut alımı için yakın mesafeleri seçtiğini, gayrimenkul yatırım hedefinin bulunması ve uygulanmasında profesyonel bir danışman ile çalışmanın daha verimli olduğunu belirtti. 
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