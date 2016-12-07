Turkkom’un “artı indirim” sistemi, şimdi yurt dışı tatili hediyeli…

ARTI İNDİRİM Sistemi ile herkes kazançlı çıkıyor…

TURKKOM’un Kobi Destek Programı, KOBİ’lere sıfır bütçe ile sahip olabilecekleri, çok ciddi teknik imkânları da bünyesinde barındıran, büyük firmalar karşısında rekabet güçlerine olumlu katkılar sağlayacak bir fırsat sunuyor.

TURKKOM, üye iş yeri KOBİ’lere, ücretsiz Yazar Kasa Pos Cihazı ve KobiKart’lar veriyor. Üye iş yerleri, bu kartları kendi müşterilerine yine ücretsiz olarak dağıtıyor. Müşteriler, tek bir alışveriş kartı ile (KobiKart) sadece o iş yerinde değil, tüm sektörlerdeki tüm üye iş yerlerinde yapacakları alışverişlerde bu kartı kullanabiliyor. Böylece tek bir kart kullanarak avantajlı ve kazançlı alışveriş yapabiliyor. Üye iş yerleri (KOBİ’ler) de tüm KobiKart kullanıcısı müşterilerin potansiyel yeni müşterileri olabilme avantajını yakalıyor. 1 milyon nüfuslu bir kent için potansiyel KobiKart kullanıcısı müşteri sayısı, tam 600 bin adet. O ildeki her TURKKOM üye iş yeri KOBİ, böylece 600 bin yeni müşteriye sahip oluyor. KOBİ’lere ayrıca E-Ticaret ve M-Ticaret (Mobil Ticaret) için gerekli olan tüm teknik alt yapı da yine ücretsiz olarak sunuluyor.

Müşteriler ise, üye iş yerlerinden yaptıkları her alışveriş karşılığında ciddi oranlarda indirim kazanıyor. Esnaflara inanılmaz avantajlar sunan TURKKOM Kobi Destek Programı; ARTI İNDİRİM tüketicilere de kazançlı alışverişin kapılarını aralıyor.

TURKKOM’un küçük ve orta ölçekli esnaflara (KOBİ) büyük avantaj getiren KOBİ Destek Programı ARTI İNDİRİM sistemi şimdi de yurt dışı seyahati hediyeli… Ocak, şubat ve mart aylarını başarı ile tamamlayan bayiler, yurt dışında harika bir tatil yapma şansı yakalayacak. Başarılı bayiler, mart ayı sonunda belli olacak. Sonuçlar TURKKOM’un resmi internet sayfasından duyurulacak. Başarılı bayilerin yanı sıra aynı seyahate ocak, şubat ve mart aylarında en çok kart aktifliği yapan 5 esnaf da katılacak. Böylece esnaf hem TURKKOM ile avantajlarla dolu alışveriş imkanlarıyla tanışacak hem de yurt dışı tatili ile hayatın tadını çıkartacak.