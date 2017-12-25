TÜRKKEP 'Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketi' Oldu

TÜRKONFED ve Londra Borsası iş birliği ile Türkiye'nin dinamik şirketleri araştırmasında "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" sıralamasında TÜRKKEP birinci oldu. Londra Borsası'nın yenilikçi küçük ve orta ölçekli firmalara destek vermek amacıyla yürüttüğü ELITE programı kapsamında yapılan araştırma; Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Afrika'nın ardından Türkiye'de de yapıldı. Araştırma kapsamında son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan "Türkiye'nin İlham Veren Şirketleri" ile 69 şirketten oluşan "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" belirlendi.



"Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" listesinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen 69 bilişim firması yer aldı. Cirosu 1 milyar TL'nin altında olan şirketler arasından, net satışları üç dönem yıllık bileşik büyüme oranına göre belirlenen Türkiye'nin yükselen liderleri; büyümeden, istihdama sektör ve ülke ortalamalarının üstünde artış kaydetmeleri ile öne çıktı.

KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz konuyla ilgili şunları söyledi: “Listede birinci sırada yer almamız bizim için sürpriz olmadı. TÜRKKEP olarak e-Dönüşüm konusunda verdiğimiz hizmetler ile sektörde lider konumdayız. Ortaya koyduğumuz bu başarıdan dolayı çok gururluyuz. Gizli değerleri ortaya çıkarma hedefiyle yapılan araştırmada emeği geçen, TÜRKONFED ve Londra Borsası başta olmak üzere herkese teşekkürlerimizi iletiyorum.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve KEP, e-Fatura, e-İmza, KEP İK, KEP Mutabakat, e-Saklama gibi hizmetlerin de arasında yer aldığı e-Dönüşüm şirketleri dünya ülkelerine örnek olacak kalite ve verimlilikte çalışıyor. E-Dönüşüm yakın bir zamanda ülke ekonomisine döviz sağlayacak yeni bir ihracat kalemi olacak” dedi.

KEP’te ihracat dönemi başlıyor

M. Kurtuluş Nevruz, “2018 yılında Türkiye’ye yakın coğrafyalar ve özellikle Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere e-Dönüşüm alanında yeni bir iş kalemi eklemeyi planlıyoruz. 2018 yılında yurt dışına açılarak Türkiye'den başta KEP hizmetleri olmak üzere e-Dönüşüm alanında servis ihracına başlamayı planlıyoruz. E-Dönüşüm alanında gelecek yıllarda yeni oyuncuların da pazara girmesi ve Ar-Ge yatırımlarıyla hizmet altyapılarının geliştirilmesiyle birlikte, Türkiye’yi dünyanın yeni ekonomik iş modelinde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Hepimizin üzerinde mutabık olduğu konu tabii ki elektronik kullanımın yaygınlaşmasıdır.



Elektroniğin en güvenli yöntem ise KEP sistemidir. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getirmek ancak KEP sistemini kullanmakla mümkün olur” diye konuştu.