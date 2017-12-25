Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
111765
ALTIN
156.131
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0926
EURO
4.5216

TÜRKKEP 'Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketi' Oldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası iş birliği ile yapılan Türkiye'nin dinamik şirketleri araştırmasına TÜRKKEP damga vurdu. TÜRKKEP, "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" kategorisinde liderliğe oturdu.

TÜRKKEP 'Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketi' Oldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası iş birliği ile yapılan Türkiye'nin dinamik şirketleri araştırmasına TÜRKKEP damga vurdu. TÜRKKEP, "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" kategorisinde liderliğe oturdu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:26
26 Okunma
TÜRKKEP 'Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketi' Oldu

TÜRKONFED ve Londra Borsası iş birliği ile Türkiye'nin dinamik şirketleri araştırmasında "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" sıralamasında TÜRKKEP birinci oldu. Londra Borsası'nın yenilikçi küçük ve orta ölçekli firmalara destek vermek amacıyla yürüttüğü ELITE programı kapsamında yapılan araştırma; Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Afrika'nın ardından Türkiye'de de yapıldı. Araştırma kapsamında son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan "Türkiye'nin İlham Veren Şirketleri" ile 69 şirketten oluşan "Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri"  belirlendi.

"Türkiye'nin İlham Veren Bilişim Şirketleri" listesinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen 69 bilişim firması yer aldı. Cirosu 1 milyar TL'nin altında olan şirketler arasından, net satışları üç dönem yıllık bileşik büyüme oranına göre belirlenen Türkiye'nin yükselen liderleri; büyümeden, istihdama sektör ve ülke ortalamalarının üstünde artış kaydetmeleri ile öne çıktı.

KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz konuyla ilgili şunları söyledi: “Listede birinci sırada yer almamız bizim için sürpriz olmadı. TÜRKKEP olarak e-Dönüşüm konusunda verdiğimiz hizmetler ile sektörde lider konumdayız. Ortaya koyduğumuz bu başarıdan dolayı çok gururluyuz. Gizli değerleri ortaya çıkarma hedefiyle yapılan araştırmada emeği geçen, TÜRKONFED ve Londra Borsası başta olmak üzere herkese teşekkürlerimizi iletiyorum.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve KEP, e-Fatura, e-İmza, KEP İK, KEP Mutabakat, e-Saklama gibi hizmetlerin de arasında yer aldığı e-Dönüşüm şirketleri dünya ülkelerine örnek olacak kalite ve verimlilikte çalışıyor. E-Dönüşüm yakın bir zamanda ülke ekonomisine döviz sağlayacak yeni bir ihracat kalemi olacak” dedi.

KEP’te ihracat dönemi başlıyor
M. Kurtuluş Nevruz, “2018 yılında Türkiye’ye yakın coğrafyalar ve özellikle Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere e-Dönüşüm alanında yeni bir iş kalemi eklemeyi planlıyoruz. 2018 yılında yurt dışına açılarak Türkiye'den başta KEP hizmetleri olmak üzere e-Dönüşüm alanında servis ihracına başlamayı planlıyoruz. E-Dönüşüm alanında gelecek yıllarda yeni oyuncuların da pazara girmesi ve Ar-Ge yatırımlarıyla hizmet altyapılarının geliştirilmesiyle birlikte, Türkiye’yi dünyanın yeni ekonomik iş modelinde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Hepimizin üzerinde mutabık olduğu konu tabii ki elektronik kullanımın yaygınlaşmasıdır.

Elektroniğin en güvenli yöntem ise KEP sistemidir. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getirmek ancak KEP sistemini kullanmakla mümkün olur” diye konuştu.

Basın Bülteni

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL, 7 haftanın en düşük seviyesini gördü
Dolar/TL, 7 haftanın en düşük seviyesini gördü
Akfen, iki yılda 5,2 milyar liralık yatırım yapacak
Akfen, iki yılda 5,2 milyar liralık yatırım yapacak
II. Dönem 4. GO Bayi Konseyi İstanbul’da toplandı
II. Dönem 4. GO Bayi Konseyi İstanbul’da toplandı

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim