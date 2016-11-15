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“Türkiye’yi WEPS’İ imzalayan ülkeler arasında birinci sıraya taşıyacağız”

15 Kasım 2016 Salı 15:37
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2017 yılını ‘KADIN YILI’ ilan eden TÜRKONFED’in bünyesindeki 7 şirkete Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalamaları nedeniyle ödül verildi. TÜRKONFED’in, üyesi olan 31 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye’yi dünyada WEPs’i imzalayan ülkeler arasında birinci sıraya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

'Türkiye'yi WEPS'İ imzalayan ülkeler arasında birinci sıraya taşıyacağız”
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi, kadının her alanda güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi konularını ve çözüm önerilerini mercek altına aldı. Zirve kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi tarafından yaygınlaştırılan ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ (WEPs) beyannamesine imza atan TÜRKONFED üyesi 7 şirkete de ödül verildi. Kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmelerini hedefleyen ve özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istiyor.

Kadooğlu: “2017’de kadın konusunu en önemli gündem maddesi yapacağız”

TÜRKONFED’in 24 federasyon, 186 dernek, 24 bin 100 iş insanı ve 40 bin şirketi temsil eden yapısıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu: “TÜRKONFED aynı zamanda üyesi olan 31 kadın derneği ile de Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücüdür. Bu nedenle 2017 yılını KADIN YILI ilan ettik. 2017 yılı boyunca kadın konusunu en önemli gündem maddesi yapmak için çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu kapsamda en önemli amaçlarımızdan biri de Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni TÜRKONFED üyeleri arasında yaygınlaştırmak. İnanıyoruz ki TÜRKONFED’in güçlü yapılanmasının desteği ile imzacı sayımızı her geçen gün artırarak, Türkiye’yi dünyada WEPs’i imzalayan ülkeler arasında birinci sıraya taşıyacağız” dedi.

Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi’nde düzenlenen WEPs Ödül Töreni’nde Bortar Yemek ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şirketi adına Faruk Ekinci, FKB Petrol Taşımacılık adına Yasin Kadooğlu, Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon adına Ali Avcı, Mundo Kimyevi Maddeler adına Aydın Bandırma, ODE Yalıtım adına Ali Türker, Kadooğlu Holding ve Kadooğlu Petrolcülük adına Nergiz Kadooğlu ve SEFES adına da Şafak Çivici’ye ödülleri verildi. Şirketlerin ödülleri TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger tarafından takdim edildi.

TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.
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