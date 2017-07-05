banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Türkiye’nin yüzde 42’sinin dijital ortamdaki bilgileri herkese açık!

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:53
Bu haber 581 kez okundu

Sosyal medyanın hayatımıza hızla girmesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki kullanıcılar da sıklıkla kişisel bilgilerini çevrimiçi mecralarda paylaşıyor. Kullanıcıların kişisel verilerini ne kadar çok paylaştığı ise merak konusu olmuş durumda. Araştırmalara göre; tüm dünyadaki kullanıcıların yüzde 95’i bilgilerini dijital ortamlarda paylaşırken, yüzde 79’u çocuklarının fotoğraf ve videolarını, yüzde 62’si ise arkadaş ortamındaki video ve fotoğraflarını paylaşıyor. Araştırmanın önemli konusu ise Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 42’sinin bilgilerini herkesin görebileceği şekilde paylaşması.

Türkiye'nin yüzde 42'sinin dijital ortamdaki bilgileri herkese açık!
Tüm dünya, her geçen gün vites büyüten sosyal medyanın hızına yetişmeye çalışıyor. Her gün binlerce fotoğraf ve video çevrimiçi mecralarda paylaşıyor. Peki, tüm dünyadaki kullanıcıların yüzde kaçı bilgilerini dijital ortamlarda paylaşıyor? Araştırmalara göre bu oran yüzde 95.

Ramazan Becer: Online yaşam revaçta
Araştırmalara göre; tüm dünyadaki kullanıcıların yüzde 95’i bilgilerini dijital ortamlarda paylaşırken, yüzde 79’u çocuklarının fotoğraf ve videolarını, yüzde 62’si ise arkadaş ortamındaki video ve fotoğraflar paylaşıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan internet kullanıcılarının yüzde 42 ise bilgilerini herkesin görebileceği şekilde paylaştığını söylüyor. Bu rakamlara bakarak dijital ortamdaki paylaşımların her geçen gün artığını söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, sosyal medyanın tüm dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi. Ramazan Becer, “Günümüzün akıllı telefon ve tabletleriyle yeni mobil dünya en verimli şekilde değerlendiriliyor. Her zaman her yerde online olmak ve bunu 3G, 4G gibi mobil altyapılar sayesinde en hızlı şekilde sağlamak kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu online durum, her an her yerden paylaşım yapmanın da yolunu açıyor. Ve yolda dahi akıllı telefon kullanma oranı yüzde 83 düzeyindeyken yani dünya bu kadar online iken, dijital dünyaya yatırım yapacak olan firmaları biz çok şanslı buluyoruz. Çünkü pazar her zaman var olacak” dedi.

Öte yandan günümüz dünyasında, başkalarıyla bilgi paylaşmanın hiç bu kadar kolay olmadığının altını çizen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, “Aslına bakarsanız bizim için önemli bilgileri tek bir tuşa basarak paylaşıyoruz. Ama bu paylaşımları yaparken bir an olsun düşünmeliyiz. Çünkü bu verilerin nereye gittiğinden ve nasıl kullanılacağından emin olamazsınız. Dolayısıyla kişisel bilgiler için sosyal medyanın doğru yönetilmesi önemli bir konu.”
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.