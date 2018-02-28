Türkiye’nin yerli kripto parası NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek

Türkiye’de, Türk yazılım ekipleri tarafından geliştirilen yerli, güvenilir, yeni nesil kripto para Nexpara, 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında halka arz edilecek. NeXpara, Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşı temsilen, sadece 80 milyon adet üretilecek ve dağıtıma sunulacak. Teknolojisi gereği daha fazla sayıda üretilmesi mümkün olmayan NeXpara’nın, limitli sayıda sirkülasyonda olması fiyatının sürekli olarak değerlenmesini sağlayacak. NeXpara’nın madencilik gerektirmeyen teknolojisi, kripto para üretmek için gereksiz elektrik harcamalarının önüne geçerek hem ekonomimize hem de çevreye katkıda bulunacak. Ülkemizin kripto para birimi olmayı hedefleyen Nexpara’nın vizyonu, milyonlarca doların yurt dışına akmasına neden olan yabancı kripto para kullanımına alternatif olmak.

Lisanslı Ödeme Sistemi

Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi olmaması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor. Türkiye’nin milli kripto parası olarak yola çıkan NeXpara, BDDK lisanslı ödeme sistemi olarak bu durumu değiştirecek. NeXpara piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Denetleme Kurulu’na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapacak olan NeXpara, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye’nin her yerinde işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecek.

NeXpara, kripto paraların fiyatlarının değişken olması, ödemeyi aldıktan sonra kripto paranın değerinin düşmesi riski olması sebebiyle, işletmeler tarafından doğrudan ödeme birimi olarak kabul edilmek istenmemesinin önündeki teknik sorunu da çözüme kavuşturuyor. Ödeme lisanslı kuruluş olarak NeXpara, müşteri NeXpara ile ödeme yaptığında satıcının hesabına doğrudan Türk lirası yatırarak alışverişten sonra değer düşmesi riskini ortadan kaldırıyor.

NeXpara’ya Özel ATM Kartları

Yabancı kripto para kullanıcılarının yaşadığı en önemli sorunlar arasında kripto paralarını nakite çevirme sıkıntısı yer alıyor. Kripto paralar sadece borsalarda nakite çevrilebiliyor. EFT saatleri dışında ve hafta sonları kripto paraları nakite çevirmek imkansız. NeXpara ile bu sorun tarih olacak. NeXpara’ya özel ATM kartları ile herhangi bir ATM’den 7/24 NeXpara alıp satabilmek mümkün olacak. NeXpara ATM kartı Haziran 2018 tarihinde piyasaya sunulacak.

Ethereum mimarisi kullanılıyor

NeXpara, yüksek güvenlik, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücreti sunan Ethereum mimarisini ve ağını kullanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapacak olan Nexpara, bu sayede işlem hızlarını daha da artırırken, işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacak.

Türkiye Kripto Para Ödeme Teknolojileri Vakfı’nı kuracak

NeXpara, Türkiye’de kripto para ve ödeme sistemlerinin gelişimi için bir vakıf kuracak. Üretilen 80 milyon Nexpara’nın 5 milyonu kurulacak olan bu vakfın bütçesi için ayrılmış bulunuyor. NeXpara, ayrıca gelirlerinin yüzde 5’ini de vakfa bağışlayacak. Türkiye Kripto Para Ödeme Teknolojileri Vakfı, blockchain teknolojileri üzerinde çalışacak gençlere istihdam sağlayacak ve kripto para dünyasında ülkemizi önemli bir oyuncu yapma hedefi için çalışmalar yürütecek.

Açık kaynak kodlu

NeXpara, tamamen açık kaynak kodlu araçlar kullanılarak açık kaynak kodlu bir yapıda geliştiriliyor. NeXpara, geliştireceği tüm uygulamaların kaynak kodlarını paylaşmayı taahhüt ediyor. Böylece isteyen kişiler kodları satır satır inceleyebilecek ve herhangi bir arka kapı olmadığından emin olabilecekler. Açık kaynak mimarisi sayesinde, isteyen programcılar kendi kodlarıyla NeXpara’nın geliştirilmesine katkıda bulunabilecek.

1 Mart’ta halka arz edilecek

NeXpara’nın halka arzı 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında www.nexpara.com sitesi üzerinden gerçekleşecek. Halka arz süresince 1 NeXpara, 1 TL değerinden satılacak. Milli kripto para birimimizin başlangıçtaki dağıtımı yalnızca TL üzerinden gerçekleşecek. Dolayısıyla bütün NeXpara’ların kaynağı Türkiye’deki bankalarda hesabı bulunan kişiler olacak.

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren web cüzdan üzerinden erişilebilecek olan NeXpara, Nisan ayı içerisinde yerli bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. Borsa üzerinden NeXpara alım satımı yapılabilecek. İlk dağıtım yapıldıktan sonra ise NeXpara’nın bütün dünyada dolaşımı merkezsiz biçimde gerçekleşecek.

NeXpara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu Mayıs 2018 tarihinde NeXpara için Android ve iOS cüzdan uygulamaları devreye alınacağını belirtti. Cülcüloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“NeXpara, Haziran 2018 tarihi itibariyle uluslararası bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. Bitcoin ve Ethereum ile alınıp satılabilecek.

Hiçbir teknik bilgi gerektirmeden herkesin kullanabileceği bir elektronik cüzdan içinde tutulan NeXpara’nın birkaç sene içerisinde internet mağazalarında, alışveriş merkezlerinde ve hatta marketlerde kullanılacak bir ödeme yöntemi olması amaçlıyoruz.”

NeXpara Hakkında:

NeXpara, Türkiye'nin yerli ve milli kripto parasıdır. Türk yazılım ekipleri tarafından, Türkiye'de geliştirilen NeXpara, ülkemizin kripto para ödeme sistemi olmayı hedeflemektedir. Kripto para kullanımının gitgide yaygınlaştığı günümüzde, ülkemizden milyonlarca dolar, yabancı kripto paralara akmaktadır. Bu trend uzun vadede ülkemiz ekonomisi için sorunlara yol açacaktır. Ülke genelinde yaygınlaşmayı hedefleyen NeXpara'nın vizyonu yabancı kripto paralara alternatif olmaktır.