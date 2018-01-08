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Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Vizyonu MÜSİAD’da Ele Alındı

MÜSİAD tarafından T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılımlarıyla “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Vizyonu MÜSİAD’da Ele Alındı

MÜSİAD tarafından T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılımlarıyla “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:14
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Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Vizyonu MÜSİAD’da Ele Alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Sektör Kurulu tarafından, “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi. Toplantı, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz ile T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Türkiye’de Geliştirilmesini Amaçlıyoruz
Konuşmasının başında Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına değinen Can, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin giderek arttığını ve bu kaynakların çoğalmasıyla elektrik üretiminin daha ucuz hale geldiğini belirtti. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımlarının konvansiyonel kaynaklara yapılan yatırımı geçtiğini ifade eden Can, yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’de 3 Milyondan Fazla Elektrikli Araç Kullanılacak
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2040'ta dünyada 300 milyon elektrikli araç olacağını öngördüğünü ama birkaç hafta önce bu rakamı 825 milyon olarak güncellediğini dile getiren Can, "Türkiye'de ise şu anda 500-600 bin elektrikli araç var. 400'e yakın şarj istasyonu var. Türkiye'de, 2040'lara doğru giderken özellikle 2021 yılı sonrasında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını göreceğiz. 2021'de ilk yerli elektrikli araç piyasaya çıkacaksa 2020'den önce elektrik şarj istasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor. Elektrikli araçların sayısı arttıkça dağıtım ve iletim altyapısının yenilenmesi lazım. Bu yenilenme özellikle, tüketimin maksimum olduğu yerlerden daha az olduğu yerlerde belli fiyatlandırma politikasıyla sağlanacak. Burada, çatıdan elektriği üretip depolayarak tek başına ayakta duran halinde oluşacağını da görüyoruz." şeklinde konuştu.

Güneş Paneli Uygulamalarında Ciddi Mesai Harcıyoruz
Öte yandan, Türkiye'de şu anda çatılardaki güneş paneli uygulamalarında 140 megavat kurulu güç bulunduğunu anlatan Can, talebin şu anda bin 500 megavat seviyesinde olduğunu dile getirdi. Can, bu konudaki düzenleme üzerinde ciddi mesai harcadıklarını vurgulayarak, "İnsanların kendi çatısına güneş paneli kurarak, apartmanın ortak giderlerini karşılayabileceği ve mahsuplaşabileceği, tüketiminden fazla olan üretimini satabileceği yönünde düzenlemeler konusunda çalışmalar devam ediyor. Özellikle mesken, ticarethane, alışveriş merkezleri ve sanayi bölgeleri çok önemli. Maliye Bakanlığı ile de faturalama, gelir beyanı nasıl olacak, mahsuplaşma saatlik mi günlük mü yapılacak, bunları çalışıyoruz. Deneme yanılma ile değil sistemi tam oturtup yola çıkmamız lazım. Herkesin çatıya çıkıp da panel kuracağı bir şekilde gelişmesini istemiyoruz bu pazarın, belli bir mesleki yeterlilik olmalı. Sonucunda vatandaş var ve vatandaşın da hakkını hukukunu koruyacak şekilde düzenlememiz olacak." değerlendirmesinde bulundu

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 14:30
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