Türkiye’nin Ustaları web, iOS ve Android platformlarında yayında!

Eylül 2017’de hayata geçen platformda şu anda 900’e yakın onaylı usta yer alıyor. Platforma üye olan ustalar, Türkiye’nin Ustaları online mağazasında DEWALT ve STANLEY ürünlerine kolayca ulaşabiliyor ve üyelere özel fiyatlarla kargo ücreti ödemeden diledikleri ürünü satın alabiliyorlar. Türkiye’nin Ustaları platformunu kullandıkça puan kazanan ustalar, bu puanları seçkin mağazalarda hediye çeklerine çevirebiliyor ya da online mağazada indirim olarak kullanabiliyor. Ayrıca, her ay platformdaki puanları en yüksek olan 3 ustamız sürpriz hediyeler kazanıyor.

Platformun tüm yazılım ve tasarımı, pazarlama iletişimi ve perakende sektörüne özel çözümler sunan tam hizmet ajansı Altavia Dekatlon hayata geçirdi. Türkiye’nin Ustaları sosyal medya hesaplarını da yöneten ajans, projenin reklam filmlerine ve saha pazarlama çalışmalarına da imzasını koydu.

Web: turkiyeninustalari.com

iOS: https://tinyurl.com/yapuesry

Android: https://tinyurl.com/y6vcebvu