Türkiye'nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi Projesi tanıtıldı

ANKARA (AA) - Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye’nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Türkiye ile AB'nin finanse ettiği, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (GİGM) faydalanıcı olduğu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yürütülen "Türkiye’nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi Projesi” Swissotel’de tanıtıldı.

Toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, AB'nin Türkiye'deki göç kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bu proje ve diğer iki tanesine toplamda 8,8 milyon avro bütçe ayırdığını dile getirdi.

Vinals, "Düzensiz göç, denizde hayatını kaybedenler ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı dram, AB ile Türkiye'nin ortak endişeleri. Türkiye ile bu konuda halihazırda çok yol katettik." dedi.

- "Türkiye'nin Suriyelilere yönelik çalışmaları sıra dışı ve mükemmel"

Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatının ardından Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısının yüzde 97 azaldığını hatırlatan Vinals, şunları kaydetti:

"AB'nin özellikle Suriye'deki mülteci krizini çözmek için Türkiye'ye desteği devam edecek. Bu vesileyle şunu söylemek isterim: Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmaları kesinlikle sıra dışı ve mükemmel. Türkiye, Suriyelilere cömert şekilde yardım elini uzatıyor. Bu bağlamda, AB'nin sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'yle yakın iş birliği içinde çalışması ve Suriyeli mültecilere yardım etmeye çalışması bizim için bir onurdur."

Vinals, bu çerçevede Türkiye ile GİGM personeline Arapça ve Farsça öğretilmesi, geri gönderme merkezlerinin yenilenmesi gibi konularda da daha fazla iş birliği yapabileceklerini söyledi.

- "Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke"

BMMYK Türkiye Temsilci Vekili Paolo Artini de Türkiye'yi bu projeyle desteklemekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Artini, "Türkiye, barındırdığı 3,1 milyon Suriyeli ve 300 bin civarında diğer ülkelerden sığınmacı ve mültecilerle dünyada en çok sığınmacı ağırlayan ülke konumunda." ifadelerini kullandı.

Artini, Suriye krizinin sonuçlarıyla baş etmesinin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası korumaya ihtiyaç duyan insanlara yönelik sağlam bir yasal çerçeve oluşturmayı da başardığını vurguladı.

Projenin uzun dönemdeki faydalanıcılarının yine mülteci ve sığınmacılar olduğunun altını çizen Artini, iş birliği fırsatlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Artini, "Türkiye, şiddet, zulüm ve savaştan kaçan mülteci ve sığınmacılara çok cömert bir şekilde koruma ve yardım sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin bu çabalarını desteklemeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

- "Uluslararası standartlarla uyumlu ve kapsamlı iltica prosedürleri tesis edilecek"

GİGM'den Daire Başkan Vekili Eda Şençolaklar da Türkiye'nin jeopolitik konumu ile sosyo-kültürel yapısı ve özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelerle bölgesinde önemli bir hedef ülke haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin düzensiz göçe karşı verdiği mücadeleye de dikkati çeken Şençolaklar, GİGM'nin Türkiye'ye yönelen karma göç akınlarının daha iyi yönetilmesi için sahadaki uygulama kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir stratejiler geliştirme noktasında çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Şençolaklar, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi Projesi'yle uluslararası standartlarla uyumlu, kapsamlı ve yüksek kalitede iltica prosedürlerinin tesis edilmesi, sürdürülebilir ve sistematik bir kalite güvence sisteminin kurulması, GİGM'nin ihtisaslaşmasının sağlanması, vatansız kişilerin belirlenmesine ilişkin prosedürlerin geliştirilmesi, uluslararası standartlarda bir kabul sisteminin geliştirilmesi ve kamu kurumları ve sivil toplum ile koordineli bir şekilde sığınmacılar için uzun dönemli uyumu sağlayacak politikaların geliştirilmesi amaçlanmıştır."

- Proje hakkında

2,7 milyon avro değerindeki proje, 3 yıllık bir zaman diliminde Türkiye'nin etkin ve kurumsallaşmış bir ulusal iltica sistemini oluşturmaya yönelik çabalarını destekleyecek.

Projeyle, GİGM personelinin hem merkezi hem de il düzeyinde kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim, çalışma ve saha ziyaretleri düzenlenecek. Proje çerçevesinde ayrıca personele uzaktan öğrenme imkanı sağlayacak e-öğrenme platformu geliştirilecek.

Proje, GİGM personelinin yanı sıra Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini de kapsıyor. Türkiye'deki mülteci ve sığınmacılar ise projenin nihai faydalanıcılarını oluşturuyor.

Anadolu Haber Ajansı