Türkiye'nin özgün markası Dogo ihracatın gizli şampiyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul'da Grand Tarabya Oteli'nde düzenlenen İhracat Zirvesi 2016 Organizasyonu'nda Kök-N Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. firmasının ödülünü, Genel Müdür Gökçe Peksarı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent'in elinden alan Peksarı: "Bundan 10 yıl önce dünyayla rekabet etme vizyonuyla yola çıktık. Üretim standartlarımız, tasarıma bakış açımız, altyapı hazırlıklarımız hep bu yönde oldu. On-line başlayan operasyonumuz bugün bambaşka bir noktaya geldi. Artık Kuzey Amerika, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında tüketiciyle mağazalarımızda buluşuyor, Türk kimliğini dünyada tasarımla temsil etmekten ve hayranlık dolu bakışlardan gurur duyuyoruz.

Son 5 yılda toplam ciroda büyüme ortalamamız % 71, ihracatta ise çift haneli rakamlarla seyrediyor.

DOGO, marka gücüne ve sürdürülebilirliğin önemine inanan bir girişimdir. Türk ekonomisini, fasoncu ülke algısından kurtararak, marka yaratan, tasarım gücü olan ülke algısına taşıma perspektifi ile hareket etmiştir. Başarımızın arkasındaki vizyon budur.

10. yılımızı kutlamaya hazırlandığımız 2017 yılına girmeden hemen önce bize verilen bu ödül çok değerli, şahsım ve şirketim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kendisini; Cesur, esprili ve mutlu olarak tanımlayan şirketin DOGO konsept markası. DOGO marka ailesi bugün 20’den fazla alt markayı ve 5.000’in üzerinde orijinal tasarımı kapsıyor. Takipçilerine, ayakkabıdan çantaya tekstilden ev dekorasyonuna büyük oranda el imalatı olan ve her biri birbirinden çekici tasarımlara sahip geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Tüm dünyaya yaklaşık 62 kişilik merkez ekibiyle hizmet veriyor; 67 ülkedeki dogo tüketicisine, 150’nin üzerinde satış noktası, kendi mağazaları, franchise mağazaları, satış noktaları ve e-ticaret kanallarıyla ulaşıyor.