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"TÜRKİYE'NİN, MİLLETİN DEDİĞİ OLDU"

16 Nisan 2017 Pazar 21:57
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Başbakan Yıldırım, "Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, "Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum." dedi.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması, gayri resmi sonuçlara göre 'evet' ile neticelenmiştir. Cenabı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması, gayri resmi sonuçlara göre 'evet' ile neticelenmiştir. Cenabı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Huzur içinde neticelenen bu oylama, demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı, huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz." dedi.

"Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur kazananı aziz milletimdir"
Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç, başımızın tacıdır' dedik. Halkımız, seçimini yapmış, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne olur vermiştir. Bu ülke, bu millet, artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir

Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir.

Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir.

Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.

Meydanlarda farklı şeyler söyledik, millete farklı şeyler anlattık ama son sözü millet söyledi, 'Evet' dedi, noktayı koydu.

Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin, milletin dediği oldu."

Yıldırım, kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı
Başbakan Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarının önde çıkmasının ardından, balkon konuşmasını yapmak üzere, parti genel merkezine geldi.

Oyunu İzmir'de kullanan Başbakan Yıldırım, öğle saatlerinde geldiği Ankara'daki Başbakanlık Resmi Konutu'nda seçim sonuçlarını ailesi ve danışmanlarıyla takip etti.

Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarının önde çıkmasının ardından, balkon konuşmasını yapmak üzere, parti otobüsüyle AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti. 

Başbakan Yıldırım, konvoy eşliğinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden otobüsten yol boyunca vatandaşları selamladı. Meşalelerle seçim sonucunu kutlayan bazı vatandaşlar, Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

Yıldırım, genel merkez önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. 

Güvenlik görevlilerinin de genel merkez çevresinde geniş önlemler aldığı görüldü. 

AK Parti'de Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu
AK Parti'de, seçim bölgelerinden gelecek sonuçlar, genel merkezde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nden izleniyor. 

Koordinasyon merkezindeki çok sayıda görevli, illerdeki müşahitlerden alınan sonuçları, partinin seçim sistemine giriyor.

AK Parti tarafından sandık başında ve genel merkezde itirazlara ilişkin, tecrübeli kişilerden seçilen ayrı bir ekip de oluşturuldu.

Anadolu Haber Ajansı
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