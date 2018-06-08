Türkiye’nin markası Türkiye petrolleri dev hedeflerini açıkladı

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşu Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş., yurt çapındaki bayilerini 19 ilde düzenlediği iftar davetlerinde bir araya getirdi. Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Petrolleri’nin son dönem projelerinin, bayilere yönelik çalışmaların ve hedeflerinin masaya yatırıldığı davetlere, 1000 kişi katıldı.

“İstikrarla dev hedeflere yürüyoruz”

Katıldığı davetlerde konuşan Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, Türkiye Petrollerinin büyük hedeflerini açıkladı: “Türkiye’nin markası Türkiye Petrolleri olarak, istikrarla dev hedeflere yürüyoruz. Odağımızda sürekli gelişmek ve büyümek var. Tüm planlamalarımızı bu amaç ve odak noktamız etrafında şekillendiriyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirecek güce sahibiz. Türkiye’nin köklerinden gelen değerlerine bağlı, güçlü markası Türkiye Petrolleri olarak bu hedeflere ilerlerken toplum ve sektörümüz yararına faaliyetlerle markamızı daha da güçlendireceğiz.”

“Ülkemizin dört bir yanına Türkiye Petrolleri’nin adını yazacağız”

Demirağ sözlerine şöyle devam etti: “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Petrolleri’nin yüksek kalite ve hizmet anlayışını ülkemizin her yerine götürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda titiz çalışmalar yürütüyoruz. İlerleyen dönemde istasyonlarımızın sayısını artırarak ülkemizin dört bir yanına Türkiye Petrolleri’nin adını yazacağız.”

Türkiye Petrolleri bayileriyle birlikte büyüyecek

Türkiye Petrolleri’nin en önemli güç kaynaklarından birinin bayileri olduğunu belirten Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ; “Dev hedeflere ilerlerken bayilerimizle birlikte büyümeyi planlıyoruz. Bu süreçte net prensibimiz her zaman bayilerimizin yanında yer alıp onların en büyük destekçisi olmak. Önümüzde uzun bir yol olsa da hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tam” dedi.