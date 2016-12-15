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TÜRKİYE'NİN MAKİNECİLERİNDEN ASYA ÇIKARTMASI

15 Aralık 2016 Perşembe 14:00
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Makine Tanıtım Grubu (MTG) katıldığı uluslararası fuarlarda Türk makinesinin gücünü anlatmayı sürdürüyor. Dünya genelinde etkin bir tanıtım faaliyeti yürüten MTG, 2016 yılını Asya çıkartması yaparak tamamladı. MTG'nin Asya turundaki ilk durağı Çin olurken, tanıtım çalışmaları Endonezya ve Hindistan’da devam etti. Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Tanıtım Grubumuz, Türkiye'nin Makinecileri markasıyla ülkemizi dünyanın her yerinde başarıyla temsil ediyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN MAKİNECİLERİNDEN ASYA ÇIKARTMASI
Kurulduğu günden bu yana Türk makine sektörünün bilinirliğine büyük katkıda bulunan Makine Tanıtım Grubu (MTG), yurtiçinde sürdürdüğü “Büyüme Makinesi” kampanyasıyla eş zamanlı olarak uluslararası tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. 2016 yılının ilk 11 ayında 12,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 1,5 ihracat artışı sağlayan sektörü yurt dışında başarıyla temsil eden MTG, Asya turunun ilk ayağında Çin'de düzenlenen olan BAUMA China’ya katıldı. Ülkemizi Machine Tool Endonezya Fuarı’nda da temsil eden MTG, Asya turunu Mumbai’de düzenlenen INDIA ITME fuarı ile tamamladı.

Makine Tanıtım Grubu Çin, Endonezya ve Hindistan’da
İş ve inşaat makineleri alanında üretim yapan firmalar, Bauma China Fuarı için 22-25 Kasım tarihlerinde dünyanın endüstriyel yatırım üssü Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Şangay'da buluştu. 3 binin üzerinde katılımcı ile 200 bine yakın ziyaretçinin bir araya geldiği BAUMA China'ya Türkiye milli katılım gerçekleştirdi. 2012 yılından bu yana BAUMA China'ya katılan Makine Tanıtım Grubu, inşaat makineleri ihracatımızda ön sıralarda gelen Çin'de Türk makine sektörünün gücünü anlattı. Türkiye'nin Makinecileri 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında da Takım Tezgâhları ile İmalat ve İşleme Otomasyonu sektörlerinin 30. kez bir araya geldiği Machine Tool Endonezya Fuarı'na katıldı. Makine İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği milli katılım organizasyonu ile 6 Türk firmasının da yer aldığı fuarda Türk heyeti, Endonezya Takım Tezgahları Sanayicileri Birliği ve Endonezya Metal İşleme ve Makine Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanları ile görüşmeler yaptı. Bu yıl 3-8 Aralık 2016 tarihlerinde Mumbai’de düzenlenen INDIA ITME fuarı da Türkiye’nin Makinecileri’ni ağırladı. Tekstil makineleri alanında dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan ve bu yıl yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği fuara Makine Tanıtım Grubu’nun yanı sıra Türkiye’den 16 firma daha katıldı. Fuar alanında Türk makine sektörü ile ilgili reklamların verildiği INDIA ITME’de Makine Tanıtım Grubu tarafından düzenlenen akşam yemeğine Hindistan ve Bangladeş’ten üst düzey isimler katıldı.

"Türk makinesini tüm dünyada tanınır hale getirdik"
Türkiye'nin Makinecileri markasıyla, ülkemizi dünyanın her yerinde başarıyla temsil ettiklerini belirten Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk makinesini tüm dünyada tanınır hale getirdiklerini söyledi. Yılın son çeyreğini Asya'daki tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek geçirdiklerini belirten Dalgakıran sözlerini şöyle tamamladı: “Büyüme Makinesi reklam kampanyamız tüm dikkatleri makine sektörünün üzerine topladı. Yurt içinde yarattığımız bu rüzgârı arkamıza alarak, yurt dışı tanıtım faaliyetlerimize daha fazla ağırlık vermeye hazırlanıyoruz. 2016 yılı, küresel ticarette yaşanan daralma nedeniyle ihracatçılara pazar çeşitliliği yaratma mecburiyeti getirdi. Bunun için, eğer Türkiye'nin ihracatına bir nebze olsun katkı sağlayacaksa dünyanın öbür ucuna gitmekten çekinmemeliyiz. Makine Tanıtım Grubumuz bu alandaki öncü çalışmalarını Asya’ya kadar taşıdı. Çin, Endonezya ve Hindistan’da büyük ilgi gördük. Tanıtım çalışmalarımızın ihracata önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz.”
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