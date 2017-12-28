Türkiye’nin ilk ve tek resmi genel şehir fuarı Kastexpo kapılarını açtı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2017 yılı resmi fuar takviminde Türkiye’nin ilk ve tek resmi şehir fuarı olma özelliği ile dikkat çeken ve Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) kapılarını açtı.

Yeşilköy’de bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) 9. ve 10. salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacak olan ve United Group’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuara, 30 farklı sektörden 175 firma katılıyor.

Sektörünün öncü firmaları katılıyor

Toplam 5 bin 500 metrekare alanı kaplayan fuara Kastamonu Entegre, SFC Entegre, İÇDAŞ, Tosyalı Holding, Çolakoğlu Metalürji, Dalgakıran Kompresör, Reis Gıda, Yılmaz Redüktör ve Elvan Group gibi kendi sektörlerinin öncü firmaları katılıyor. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) da fuarda stant açan kamu kurumları arasında yer alıyor.

Fuarın açılışına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Milletvekilleri, Metin Çelik, Hulusi Şentürk ve Murat Demir katıldı.

“Fuarımız Türk malı bilincinin yerleşmesine katkıda bulunuyor”



Fuarın açılış konuşmasını yapan KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan ekonomik hacim olarak 12 milyar dolarlık değere sahip Kastamonu Sanayici ve İş Dünyası Fuarı’nı ilk kez düzenledikleri 2015 yılında çok iyi geri bildirimler aldıklarını hatırlatarak,“ Yerli sanayimizin gelişmesine ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunduk. Biz daha önce yurtdışından aldığımız makineleri şimdi Türkiye’den yerli olarak alıyoruz. Bu fuar yerli Türk malı bilincinin yerleşmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda bir taşla iki kuş vurduk. Daha önce 30 yıldır tanıtılmayan Kastamonu şehrimizin tanıtımını yaptık. Siyez buğdayını, Taşköprü sarımsağını, Tosya Sarı Kılçık pirincini, kestane balını, sahlebini ve pastırmasını tanıttık” dedi.

“Yerli otomobil fabrikasına talibiz”

Yerli otomobil fabrikasının Kastamonu’da kurulmasını istediklerini vurgulayan Aslan, bu konuda şu bilgileri verdi: “Sayın Başbakanım Kastamonu’yu, yerli otomobil fabrikasını kuracak babayiğitler arasında düşünebilirsiniz. Fabrika için Devrekani Yolu üzerinde 1.500 dönümlük bir arazimiz hazır. Bu araziyi fabrikayı kuracak olan firmaya hibe edeceğiz. Kastamonu; havalimanı, deniz limanı ve yapımı devam eden Sinop İnebolu Sahil Yolu inşaatıyla çok geniş lojistik öneme sahip bir şehirdir. Kastamonu insanı işini sever, işine bağlıdır. Bu saydıklarımızın yanında daha birçok imkanları olan bir şehirdir. Biz Kastamonular olarak 5000 arabayı almaya talibiz”.

“Sakın göçe üzülmeyin”

Açılışta bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise etkinliğin Kastamonu'ya yakıştığını dile getirerek, Kastamonuluların neyin ne zaman yapılması gerektiğini bilen insanlar olduğunu söyledi. Soylu, Kastamonu'ya çok kez ziyaretlerde bulunduğunu dile getirerek, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekti. Kastamonuluların İstanbul'a da çok şey kattığını aktaran Soylu, "Bu şehir hala tarihi değerlerin üzerinde duruyorsa Kastamonu gibi şehirlerin ortaya koyduğu akınla beraber gerçekleşmiştir. Hala bu şehirde yardımlaşma, acılarda ve sevinçlerde paylaşmak varsa bu Anadolu'nun kattığı o yüksek medeniyet kültürünün sonucudur. Sakın göçe üzülmeyin. Göçün Kastamonu'dan buraya olmasından dolayı üzülmeyin. Evet, tarihin akışını tersine çeviremeyiz. Kastamonu'yu ziyarette gördüğümüz boş evler bizi üzmektedir." diye konuştu.

Soylu, Kastamonuluların sadece kalkınmada değil birçok alanda etki sahibi olduğunu anımsatarak, Kastamonuluların demokrasi süreçlerinde de önemli bir duruşu olduğundan bahsetti.

İstanbul ve Kastamonu valileri de katıldı

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kastamonu'nun ilk görev yeri olduğunu belirterek, Küre ilçesinde bir süre kaymakamlık yaptığını bildirdi. Şahin, "Kastamonu coğrafi ve tarihi olarak, insanlarının sıcaklığı anlamında bambaşka bir yer" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in ardından konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de şehrin tarihinden ve güzelliklerinden bahsederek, Kastamonu'daki ekonomik faaliyetlere değindi.

Sanayide, turizmde, mermercilikte ciddi canlanma yaşandığını dile getiren Karadeniz, ürünleri üretmenin yetmediğini, onların tanıtılmasının da gerektiğini söyledi. Karadeniz, "Bu anlamda KASTEXPO Kastamonulu hemşerilerimizin ürettiği ürünlerin tanıtımı için önemli bir etkinlik." dedi.

"Dünya ve ülke ekonomisine katkı sağlayan firmalar bu fuarda"

Fuarın açılışında daha sonra söz alan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu'nun milattan önce 2000'li yıllarda kurulduğunu, kültürünü ve kimliğini devam ettirdiğini, kadim şehirlerden olduğunu söyledi. Şehrin son 10 yıla kadar ciddi göç verdiğini dile getiren Babaş, artık göçün durduğunu, turizmin 12 ay sürdüğünü, belli çapta sanayisinin bulunduğunu aktardı.

Babaş, bu şehrin yerel yöneticileri olarak Kastamonu'ya güç katmaya devam ettiklerini, şehrin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı almasına değindi.

Fuarın çok güzel organize edildiğini, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlayan firmaların etkinlikte bir araya geldiğini dile getiren Babaş, fuarın öneminden bahsetti.

Fuar ile ilgili detaylı bilgilere www.kastexpo.org adresinden ulaşılabiliyor.