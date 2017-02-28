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Türkiye’nin ilk turistik denizaltısına TÜRK LOYDU Klası

28 Şubat 2017 Salı 11:46
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Yenilikçi çalışmalara verdiği desteklerle öne çıkan Türk Loydu, Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı Nemo Primeroo için klas sertifikası düzenledi.

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısına TÜRK LOYDU Klası
Jamaika’dan satın alınan ve dünyanın en gelişmiş turistik dalış teknolojisine ve en emniyetli sistemlerine sahip gezi denizaltılardan birisi olan Nemo Primeroo, yüksek batarya kapasitesi ile 22 yolcusuna 10 saat kesintisiz seyir imkânı ve 72 saat 30 dakikaya kadar sualtında kalabilme özelliği sunarken, aynı zamanda gelişmiş emniyet sistemleri ile dikkat çekiyor.

Yüksek emniyet standartlarına sahip denizaltının dalış ve trim sistemleri, Nemo Primeroo’nun 1 dakikadan az sürede dalış ile satıh yapmasını ve sualtında denizaltının rahat kontrolünü sağlıyor. Mekanik safra atma sistemi, ve hızlı satıha yükselme sistemlerine sahip denizaltıya, her dalışta 3 dalgıç eşlik ediyor. Denizaltı içindeki hava sürekli tazelenerek dalış süresince yolcuların çok konforlu ve sağlıklı bir gezi geçirmelerini sağlıyor.

Ülkemizin zengin sualtı harikalarını ve doğal güzelliklerini turistlere tanıtmayı amaçlayan Nemo Primeroo, turizmimize canlılık sağlayacak yeni bir aktiviteye “denizaltı turizmine” ilk adımı atıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından faaliyet belgesi bulunan ve ZZT Ulucan Marine tarafından Alanya Marina’da hizmete alınan Nemo Primeroo, konuklarına eşsiz bir sualtı deneyimi yaşatıyor. Dalış sırasında sualtını gözlemlemek için sahip olduğu su altı camlarına ilaveten, kamera ve monitör sistemleri mevcut olan denizaltının dip ve satıhı tarayan sonar ve derinlik ölçüm cihazları bulunuyor.

Türk Loydu tarafından yapılan kontrolleri başarı ile tamamlayan denizaltı, klas sertifikasını almaya hak kazandı. Nemo Primeroo’nun klas sertifikası alan Ulucan Marine yetkilileri, Türk Loydu yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.
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