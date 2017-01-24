Türkiye’nin ilk şehir hastanesi TEPE ile çalışıyor

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş, Yozgat Şehir Hastanesi’ne temizlik, çamaşırhane, yemek, ilaçlama, atık yönetimi, hasta taşıma, refakat, yönlendirme, yardım masası, otopark ve çağrı merkezi alanlarında hizmet verecek. Hastane güvenliğini Tepe Savunma ve Güvenlik aracılığıyla sağlayacak olan Tepe Servis bu hizmetleri toplam 550’ye yakın personel ile gerçekleştirecek.

12 bine yakın çalışanı ile 400’e yakın kurumsal firmaya hizmet veren ve hastane güvenliğinde de uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken Tepe Savunma; Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalarını 70 kişilik bir güvenlik ekibiyle gerçekleştirecek.

Bilkent Holding çatısı altında, 1993 yılından beri “tadında ve zamanında” sloganı ile hizmet sunan BCC Catering, Yozgat Şehir Hastanesi’nde 80 kişilik ekibiyle hizmet sunacak. Ülke çapında günde 100.000 kuverin üzerinde üretim yapan BCC Catering, ülkemizin en büyük yemek şirketleri arasında yer almaktadır.

NE DEDİLER?

Tepe Servis Genel Müdürü Canan Çakmakcı konu ile ilgili şunları söyledi:

“Şehir hastaneleri konsept olarak ülkemiz için heyecan verici yepyeni bir atılım. Bu projelerde sunulacak hizmetlerin kapsamı da özel bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiriyor. Projelerde hedeflenen Entegre Sağlık Kampüslerinin işletim süreçlerinin çok daha çağdaş ve profesyonel yürütülecek olması hizmet verecek kuruluşların da aynı seviyede kurumsal ve profesyonel bir olgunluğa ulaşmış olmasını gerektiriyor. Türkiye’de bu seviyede olan tamamı yerli çok az firmadan biri olan Tepe Servis, genç yaşına rağmen, bir Bilkent Holding kuruluşu olarak bu alanda ismini liderlerin arasına yazdırdı. ”

Tepe Savunma Genel Müdürü Bora Doğualp konuya şöyle değindi:

“Ülkemizin ilk şehir hastanesi projesinde hizmet sunuyor olmak bizler için gurur verici. Hastanelerde görev yapan çalışanlarımızın işi kolay gibi görünse de, aslında değildir. Hastanelerin güvenliğini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek için, korumanın hem çok iyi hem de hassasiyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İnsanları rahatsız etmeden güvenliği sağlamak da özel güvenlik görevlilerine düşmektedir. Bu dengeyi sağlayabilmek; hiç şüphesiz eğitimle mümkün olmaktadır. Bu çerçevede biz de Yozgat Şehir Hastanesi’nin güvenliğini teslim edeceğimiz arkadaşlarımızla ciddi bir eğitim ve ön hazırlık dönemi geçirdik. ”

BCC Catering Genel Müdür Yardımcısı Vedat Uluğ konuya şöyle değindi:

“Yozgat Şehir Hastanesi’de IS0 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) standardının öngördüğü şekilde tasarlanan, günümüz gastronomi teknolojisinin sunduğu en son imkân ve ekipmanlarla donatılmış olan mutfaklarımız ile hizmet sunmaya hazırız. Personelimizi seçerken çok ciddi bir elemeden geçirdik. Gıda sektöründe geçirdiğimiz 25 yıllık tecrübemizle, ülkemizin ilk şehir hastanesinde en iyi şekilde hizmet vereceğimize inanıyoruz.

Hastane catering hizmetlerinde hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için hijyen ve kalite çok önemlidir. Bunun önemini bilerek hareket ediyoruz. Hastalarımızın durumlarına ve tedavi yöntemlerine göre diyetisyenimizin öngördüğü şekilde diyetlerine uymalarını sağlıyoruz.

Tepe Servis Hakkında:

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. Bilkent Holding’e bağlı olarak 2008 yılında kurumsal temizlik başta olmak üzere her tür destek hizmetleri, entegre tesis yönetimi, çağrı merkezi ve akıllı kart hizmetleri alanlarında hizmet vermek amacıyla kuruldu. Referansları arasında T.C. Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi ulusal ağlara sahip bankaların da bulunduğu Tepe Servis, 5.000’i aşan personeli ile, 200’e yakın kurumsal müşteriye, 80 ilimizde AVMler, Ofis ve Plazalar, Siteler, Kampüsler, Hastaneler, Fabrikalar, Banka şubeler, ATMler dahil olmak üzere 2000 noktada hizmet veriyor.

Tepe Savunma Hakkında:

1993 yılında Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere faaliyete başlayan Tepe Savunma, şu anda 12 bine yakın personel sayısı ile 400’e yakın kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Müşterileri arasında; Müşterileri arasında; Akbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Arçelik, OMV Petrol Ofisi, İDO, Migros, Aygaz, Ford Otomotiv, Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası, Doğuş Oto, ODEA Bank, Philip Morris, Aras Kargo, US Grup Lojistik Taşımacılık, Panora, Şişecam gibi Türkiye'nin kendi sektörlerinde lider kuruluşları yer alıyor.

BCC Catering Hakkında:

BCC Catering 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nin öğrenci ve öğretim kadrosuna yemek hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.

İnsan sağlığını etkileyebilecek bir hizmet sunmanın verdiği ciddiyetle hareket eden BCC Catering tesislerinde son teknoloji ürünü ekipmanlar kullanılmakta, personel ve iş gücü verimliliği sağlanmaktadır. BCC Catering bünyesine günde 100.000 kuverin üzerinde üretim yaparak, Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet noktaları bulunan Bilintur Catering Centre'ın müşteri portföyü, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları, kamu kurumları, özel okullar, üniversiteler ve hastanelerden oluşmaktadır.

BCC Catering tedarikçi ayağında ise gıda sektörünün bilinen, öncü şirketleriyle çalışmaktadır.