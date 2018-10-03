TÜRKİYE’NİN EN GENÇ ‘KANAAT ÖNDERİ’

Stratejist ve Analiz uzmanı Taner Akkuş, Avrupa Birliğinin Bünyesinde Kurularak Türkiye’deki Tek Sivil Toplum Kuruluşu olan Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından, İstanbul’da düzenlenen “Kanaat önderleri buluşması” programında “Türkiye’nin en genç kanaat önderi” ünvanını aldı.

Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen “Kanaat önderleri buluşması” programında Stratejist ve Analiz uzmanı Taner Akkuş, ‘Türkiye’nin en genç kanaat önderi’ ünvanını aldı.

Programda, Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik, “Henüz çok genç olmasına rağmen ülkemizin önde gelen ailelerinin güvendiği ve her alanda danışarak tavsiyelerini dikkate aldığı analiz uzmanı Taner Akkuş kardeşimiz, hayata geçirdiği toplumsal ve kamu yararlı projeler ile toplumun beğenisini kazanarak itibar görmesi, nazarımızda da takdir kazanmasına vesile oldu. Bu nedenle Kanaat önderlerimiz huzurunda, kendisini Türkiye’nin en genç Kanaat önderi ünvanı ile ödüllendirerek şereflendiriyoruz”. Ayrıca hazır sıra gelmişken açıklamak isterim ki, Taner Akkuş bey’i kuruluşumuzun yönetimine de almış bulunmaktayız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı külliyesi özel kalemi Selim Bozçelik elinden “Türkiye’nin en genç Kanaat önderi” plaketini alan Akkuş, Türkiye’de ilk olan nefesten kimlik analizi, boşanma öncesi arabuluculuk, evlilik öncesi eğitim, empatiye davet, öfke ile sinir ayrımı, moral ve motivasyon sağlama ile beyin resetleme gibi önemli projelere imza attı.

Toplumda sevilen ve büyük ilgi gören Akkuş, Ayrıca kamu yararı statülü sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal meselelere duyarlılık kapsamında Bakanlık birimlerine moral ve motivasyon içerikli seminer ve konferanslar veriyor. Ayrıca yeni kurulmasına rağmen Ülke’de çok ses getiren ziyaretleri ile, kısa bir süre içinde önemli Stk’lar arasına giren “Ahde Vefa Platformu” gibi amacına uygun hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına da, gönüllü olarak danışmanlık yapıyor.

KANAAT ÖNDERLERİ NE DİYOR?

Osman Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu

Babamız “üstad” bir sözünde der ki,

“Dün geçti bugünü düşünüyorum, yarın var mı?, Gençliğine güvenme, ölenler hep ihtiyar mı?” Bu vesileyle;Taner Akkuş kardeşimiz bu genç yaşına rağmen çok güzel projeler ve çok değerli gelişmelerle kendisini takip ediyoruz hep.. Bizim kıymet verdiğimiz, görüşlerine ve fikirlerine inandığımız bir kardeşimiz. Yolu ve bahtı hep açık olsun ki, topluma da hep hizmet edebilsin.

Ersin Fırat

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü

Taner Akkuş bey gerçekten olağanüstü bir beyine sahip biri. Kendisiyle bakanlığımız iş birliğinde çok anlamlı projeler ile şehitler diyarı ilimiz Çanakkale’de hayata geçirdik. Bu genç yaşına rağmen ülkemize ve topluma çok faydası olacak şeyler yapmış olması da bizleri hep gururlandırmıştır. Güzel ahlaklı ve beyefendi bir kişiliği ile her zaman yanında olduğumuzu bildirir kendisine de başarılar dileriz.



Dr.Fatih Ürkmezer

Safranbolu Kaymakamı ve Kayyım Belediye Başkanı

Taner Akkuş bey müthiş bir zekaya ve güzel bir ahlaka sahip biri.. Kayyım olarak atandığım Safranbolu ilçesi için kısa sürede çok güzel projelere imza attık birlikte. Proje denilince şimdi aklıma ilk gelen isim Taner Akkuş’tur. Bundan sonraki hayatında da öncesi gibi, toplumumuza hep faydalı işler yapmasını temenni eder başarılar dilerim.

Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu

2.Abdulhamid Han’ın 3.Kuşak torunu

Ecdadımız;”çok gezen mi, çok yaşayan mı iyi bilir” sorusuna elbette ki “çok gezen” diye çok doğru demiş. Yedi kıtaya ulaşan ve Yedi cihana hükmeden şanlı tarihimiz bizlere örnek olmuştur her zaman. Taner Akkuş bey de bu pencereden baktığına inanıyoruz ki aynı minvalde çok gezerek bilgi ve tecrübeye önem vermiş. Hanedan-ı Osmanlı ailemize hürmet eder, bizde kendisini sever ve fikirlerine de her zaman önem veririz.

Ahmet Özal

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu

Taner bey henüz genç yaşına rağmen çok akıllı, hisli, bekraunt’u ve ufku çok geniş olan kardeşimiz. Böyle insanları topluma faydalı bir şekilde yetiştirmek için, amcam Korkut Özal Türkiye’nin ilk üstün zekalılar üniversitesini kurmuştu. Taner bey de Aliemize hürmet eder ve ne zaman kendisine ihtiyaç duysak, tüm benliği ile yanımızda olur ve fikirlerinden de hep faydalanırız.

İrfan Keskin

AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı

Kültürel ve ahlaki etik değerlerimize bağlı kalarak insanlara faydalı, kendisini iyilik ve anlam yüklü güzelliklere adayan genç bir yürek olarak tanıdım. Bazı kazanımlar vardır ki hayata dair, para ve bir takım desteklerle bile asla öğrenilemeyecek, sadece dürüstlük ve samimiyet ile elde edilebilecek zengilik sahibi olarak insanların hayatlarına dokunan Taner AKKUŞ’a başarılar diliyorum.

Kemal Yurtoğlu

Ansa Yön. Kur. Bşk. (Abdulkadir Geylani’nin Torunu)

Gerek yurt içi gerekse de ulusal anlamda zor günler geçirdiğimiz şu günlerde, iyi ve güzel şeyler duymak ihtiyaç hasılı dır. Kanaat demek sözde değil özde de sorumluluk almak demek. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetlemek ve toplumun esas yaralarını sarabilmek demektir. Bu bağlamda Analist kardeşimiz Taner Akkuş’a verilen bu ünvan çok doğru ve yerinde bir karardır. Takdir gören yöneticilere teşekkür eder, kardeşimize de bundan sonraki hayatında başarılar dilerim.

Nuran Kırlak

İBB Meclis Üyesi-Ahde Vefa Platformu Başkanı

Üstadımız Taner Akkuş bey, hayatımın en parçalı dönemimde akılalmaz bir strateji ile içinde bulunduğum durumdan çok kısa bir süre içinde çıkarak, İstanbul’un en önemli kuruluşunun başında buldum kendimi. Birlikte geliştirdiğimiz projeler ile her gün kamuoyunda gündem olmaya devam ediyoruz. Son bir hafta da yalnız onlarca gazete ve çeşitli basın kuruluşlarında manşet olduk. Ahde Vefa Platformu olarak çok gururlu ve çok mutluyuz. Allah üstadımızı başımızdan eksik etmesin. Manevi destekler de onu hiç bırakmasın.

Beyazıt Gürses

Yıldırım Gürses’in oğlu

Taner Akkuş kardeşimizi anlatmaya kelimeler yeter mi bilmem ama, bir ihtiyacımız olduğunda veya bir konu hakkında bilgilerinden destek almak istediğimi zaman, donanımı ve olağanüstü tavsiyeleri ile bizi direk sonuca ulaştırır. Kısacası tek kelimeyle harika bir insan.

Erdal Özçelik

Polis Haberleri Genel Müdürü

Değerli üstadımız Taner Akkuş bey’in fikir ve önerileri ile başkanlığını sürdürdüğüm ve Devletimizin Emniyet Teşkilatına verdiğimiz gönüllü hizmet için çok gururluyum, Polis Haberleri medya gurubu yönetimi adına kendisine çok teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

Servet Şimşek

Ümraniye İstiklal Mahallesi Muhtarı

Taner Akkuş bey mahallemizin sakini olup semtimizin ve ilçemizin de onuru ve gururudur. Her hangi bir konuda kendisine ne zaman ihtiyaç duysak, öncü olur ve ilgili isteklerimize çözüm üretir. Görüş ve düşüncelerini dinlediğimiz için yanıldığımız hiç olmamıştır. Toplumumuzun böylesi dinamik ve donanımlı insanlara her zaman ihtiyacı var. Allah başımızdan kendisini eksik etmesin.

ÖDÜLLERLE DOLU BAŞARILI BİR HAYAT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Müftülükleri, Yalova Çiflikköy Belediyesi, Muhtarlar Birliği ve Ahde Vefa Platformu gibi önemli STK’lar başta olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluşlardan plaket ve ödüller aldı. Aslen Malatya, doğma büyüme de İstanbullu olan Akkuş, evli ve iki çocuk babası. Çeşitli mecralarda köşe yazarlığı yapıyor.

