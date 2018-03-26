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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TARIM FUARI AÇILDI

Bu yıl Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle on altıncısı düzenlenen, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen ve her sene tarım profesyonellerinin merakla beklediği 16. Konya Tarım Fuarı, yine ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Sektörün ülkemizdeki en önemli buluşması olan Konya Tarım Fuarı 307.919 rekor ziyaretçiyle yine tarım sektörünün en büyük buluşması olduğunu kanıtladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TARIM FUARI AÇILDI

Bu yıl Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle on altıncısı düzenlenen, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen ve her sene tarım profesyonellerinin merakla beklediği 16. Konya Tarım Fuarı, yine ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Sektörün ülkemizdeki en önemli buluşması olan Konya Tarım Fuarı 307.919 rekor ziyaretçiyle yine tarım sektörünün en büyük buluşması olduğunu kanıtladı.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:26
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TARIM FUARI AÇILDI

Bu yıl Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle on altıncısı düzenlenen, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen ve her sene tarım profesyonellerinin merakla beklediği 16. Konya Tarım Fuarı, yine ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Sektörün ülkemizdeki en önemli buluşması olan Konya Tarım Fuarı 307.919 rekor ziyaretçiyle yine tarım sektörünün en büyük buluşması olduğunu kanıtladı.

Son Güncelleme: 26.03.2018 11:38
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