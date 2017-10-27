Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi BT operasyonlarını FlexPod ile korumaya aldı

Başta tekstil, gıda, plastik ve kimyasal endüstri alanında faaliyet gösteren 800'e yakın şirketin bulunduğu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB), servis altyapısını daha iyi yönetmek amacıyla tüm çözümlerin bir arada sunulduğu güvenilir bir platform olan FlexPod'a geçiş yaptı.

GAOSB'ın BT yöneticileri 44 km.ye yayılmış bir sanayi bölgesinde BT servislerini beş ayrı servis binasından yürütmenin yarattığı sorunları ortadan kaldırmak için aynı BT cihazından beşer tane almak yerine farklı bir çözüme yöneldi. iStar Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile yapılan iş birliği kapsamında NetApp ve Cisco'nun birleşik altyapı (converged infrastructure) çözümü FlexPod kullanıldı. Yeni altyapı sayesinde tüm bu konumlar için tek bir ağ yapısı hayata geçirilirken BT servisleri tek bir veri yönetimi şemsiyesi altında tek bir veri merkezi üzerinde merkezileştirildi.

İşlem gücünü, ağı ve veri yönetimini önceden konfigüre edilmiş ve entegre tek bir veri merkezi platformunda bir araya getiren FlexPod çözümünü kurmak için iStar mühendisleri dikkatli bir şekilde çalıştı. iStar ayrıca gerekli analizlerin yapılması için de Gaziantep'te faaliyet gösteren iş yazılım şirketi Merkez Yazılım ile iş birliği yaptı.

Tüm ihtiyaçlar için tek bir veri yapısı

Türkiye'de ilk kez FlexPod çözümünü kullanan organize sanayi bölgesi olan GOASB bu çözüme geçiş ile iş sürekliliği, verimliliği ve güvenliği açısından birçok avantajdan faydalanamaya başladı.

Tek bir veri merkezi içerisinde tüm verilerin FlexPod ile depolanması sayesinde operasyon ve yönetim oldukça basitleştirildi. Örneğin her çalışana özel dosya paylaşım imkanı sunuldu. NetApp® veri yönetimi sadece verilerin korumasını sağlamakla kalmadı aynı zamanda, acil durum kurtarma ve iş sürekliliği gibi faydalar da sundu.. Verileri kurtarma ve güncellemelerin yanı sıra yeni sunucuların ve uygulamaların kurulumu hızlandırıldı. Bu sayede GOASB, IP telefon haberleşmesine geçiş yaparak telefon görüşmelerindeki maliyetlerini azalttı.

FlexPod tabanlı tek bir veri merkezi verimliliği de arttırdı. Yatırıma daha az ihtiyaç duyulması ve altyapının basitleştirilmesi sonucu maliyetlerde ciddi tasarruf elde edildi. Tüm trafiğin kontrol edilebilmesi ve tek bir ağ içerisinde korunması ile GOASB ayrıca internet güvenlik risklerini en aza indirdi.

Basın Bülteni