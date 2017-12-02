Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcisi

Türkiye'deki kadınların ticari ve sosyal "girişimci ruhunu" ortaya çıkartarak, kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen "Türkiye'nin Kadın Girşimcisi Yarışması"nın sonuçları 28 Kasım'da düzenlenen bir törenle açıklandı. Yarışmaya yıllık cirosu 40 milyon liranın altında kalan 34.284 kadın girişimci başvurdu. Dört kategoride ödüllerin verildiği yarışmanın ana kategorisinde, finale kalan 5 kadın girişimci arasında 1K Kimya Kurucusu Sevginar Baştekin 2017 yılı Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçildi. Bu yıl ilk kez ana kategoride iki kazanan oldu. Sosyo Plus Bilgi Bilişim'in (Insider) kurucusu Hande Çilingir ile birlikte ödülünü Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran'ın elinden alan Baştekin konuşmasında; 'sıfırdan değil eksiden başladım" dedi.

"Çocukken sabun yapmayı hayal ederdim"

“Öncelikle bu ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ediyorum. Aileme, bu yolda bana destek olan herkese ve özellikle kendime. Çünkü, tüm zorluklara rağmen başaracağıma inandım, kendime güvendim ve asla pes etmeyi düşünmedim."

"Çocukluk hayalim sabun yapmaktı. Bunun için kimya okudum ve birincilikle mezun oldum. İlk şirket kurma girişimim hezimetle sonuçlandı. Elimde sadece oturduğum masa ve sandalyem kalmıştı. Yılmadım, tekrar denedim. 2000'li yıllarda Türkiye'de olmayan birçok temizlik ürünü vardı, onları formüle etmekle başladım işe. 200'den fazla formül geliştirdim. Bugün, kimya sektöründe evsel temizlik ve sıvı deterjanlar üreten % 100 yerli ve kendi sermayesi ile kurulmuş, 81 ilde 14 binden fazla satış noktasında ürünleri bulunan bir firmayız. HighGenic markamızla kadınların gönlünde taht kurduk ve birçok güçlü uluslararası marka ile rekabet eder konuma geldik."

"Hayalim yemyeşil bir fabrikada, tamamen doğal kozmetik ve temizlik ürünleri geliştirmek ve üretmek"

Hayalinin çevre dostu bir fabrikada, tamamen doğal temizlik ürünleri geliştirmek ve üretmek olduğunu belirten BAŞTEKİN, formülünü kendinin geliştirdiği ekolojik ve biyolojik oda kokusu için TÜBİTAK’tan proje desteği aldığını söyledi. Herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğinin altını çizen BAŞTEKİN," başarıya giden yolun hayal etmekten ve çok çalışmaktan geçtiğine inanıyorum" dedi.

1K Kimya Neler Yaptı?

2016 yılında yakaladığı başarı ile var olan üretim kapasitesini %204 artırdı. Yani bir başka ifade ile 2016 yılı üretimini bir önceki yıla göre 2 kat, ilk başladığı 2010 yılına göre ise 100 kat artırmış oldu. 1K Kimya'nın 2016 yılı cirosu ise 24,2 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı cirosu 27,2 milyon TL ve üretimi 12 milyon adet şişe ürün olarak gerçekleşecek. 2018 -2019 yıllarını da atılım yılları olarak öngören firma, her yıl % 40 büyüme hedefliyor. 2023 yılı hedefi ise 106 milyon TL ciro ile 50 milyon adet-şişe üretim. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan bir firma olarak 5 yıl içinde Amerika ve Avrupa'daki market raflarına girmeyi hedefleyen 1K Kimya, Türkiye'de üretim yapan, alanındaki en büyük 5 firmadan biri olmak için çalışıyor.

Basın Bülteni