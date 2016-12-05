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Türkiye’nin Ekonomik Yükselişi Yerli Ürün Kullanımına Bağlı

05 Aralık 2016 Pazartesi 14:43
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TÜSAYDER tarafından organize edilen VI. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi, “Güçlü Türkiye için Yerli Yerinde Satınalma” teması ile yurtiçinden ve yurtdışından satınalma profesyonellerini bir araya getirdi. 3 Aralık’ta gerçekleştirilen zirve, 25 milyar USD’lik satınalma karar gücü ile ülke ekonomisinin büyümesini destekliyor.

Türkiye'nin Ekonomik Yükselişi Yerli Ürün Kullanımına Bağlı
Sürdürülebilir etik satınalma yaklaşımı çerçevesinde satınalma mesleğini daha da güçlü hale getirme misyonu ile ulusal ve uluslararası platformlarda satınalma mesleğinde kurumsal referans olma vizyonuyla ön plana çıkan Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği TÜSAYDER’in, düzenlediği “6. Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi“nin bu yılki konusu “Güçlü Türkiye için Yerli Yerinde Satınalma” idi. 03 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’daki WOW Hotel & Convention Center’de gerçekleştirilen zirve, Türkiye’deki ilk 100 ve sektördeki ilk 5 firmanın satınalma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 500 satınalma profesyonelini bir araya getirdi. Zirve boyunca, neden yerli satınalmanın gerekli olduğu, satınalmayı yerlileştirirken tedarikçilerin yeteneklerinin bu süreçte nasıl geliştirilebileceği ve rekabetçiliklerini nasıl artıracaklarını, yerlileştirmenin neden satınalma KPI hedefleri arasında olması gerektiği, yerli üretimin nasıl desteklenerek global hale getirilebileceği konularında uzman konuşmacılartecrübe paylaşımı yaparak, zirveye katkı sağladılar. Ülkemizin kaynaklarının doğru kullanılarak, nasıl kendine yeten bir ülke haline gelebileceği hatta neden kendine yeten bir ülke haline gelmesi gerektiği konularına değinildi. TÜSAYDER, VI. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi kapsamında ayrıca Purchasing Excellence Türkiye 2016 – “En İyi Yerlileştirme Projesi” ödül töreni de gerçekleştirildi. Törende Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Türkiye'nin Ödeme Yöntemi "TROY" Projesi, Havelsan A.Ş., "AW139" Helikopter Simülatörü Entegre Eğitim Merkezi Projesi ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., "Samur" Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü Projesi ödül kazandı.

Ülke İçin Önemli Bir Zirve
TÜSAYDER Başkanı Gürkan Hüryılmaz yaptığı konuşmada dolar artışına dikkat çekerek “son haftalarda yaşanan döviz dalgalanmasının ülkemiz ekonomisine etkisini göz önüne alırsak, bugünkü zirve için aylar öncesinden seçilen “Güçlü Türkiye için Yerli Yerinde Satınalma” konusunun, ülkemiz için ne kadar can alıcı olduğu konusunda hepimizin hem fikir olduğuna eminim. Biz bu zirvede, satınalma yaparken, sürdürülebilir bir hareketle ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Yerelleştirmeyi nasıl yapabiliriz? Tedarikçiyi nasıl global hale getirebiliriz? Bu konuları dikkate alarak, satınalma profesyonellerini bir araya getirerek anlatmak istedik. Bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmada satınalma yöneticisinin neler bilmesi gerektiğiniz belirledik. Sadece büyük firmaların değil, küçük firmaların da satınalma konusunda bilinçlenmesini hedefliyoruz.Amacımız birlikte globalleşmek.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Çıkışı Yerli Ürün Kullanımına Bağlı
Turkish Technic Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Türkiye’nin potansiyelini ön plana çıkardığı konuşmasında; “ Türkiye kalkınma sürecinde istediği şeyi yapabilir. Bu yolda da herkesi kendi meslekleri ve yetenekleri doğrultusunda fedakarca gayret göstermesi gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek şimdi eksik gördüğümüz her şeyi tamamlarız ve Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkesi haline rahatlıkla getirebiliriz. Tedarikçilerimizi yerli ürüne özellikle itibar etmeli, alacakları üründe eksiklikler varsa onu giderme ve geliştirme yönünde tedarikçiyi yönlendirmeli.” dedi.

Yerli Projeler Desteklenmeli
BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Satınalma Müdürü Birol Kanbir ise, Türkiye genelinde satınalma konusunda bilinç geliştirmek ve kalite oluşturmak istediklerini söyledi ve yerli satın almayı önemsediklerinden bahsetti. Ayrıca kendi projeleri dört yıldır kullanımda olan ‘BKM Ekspres’e dikkat çekerek bu projeyi tamamen yüzde yüz yerli yazılımcılarla ve yazılım şirketleriyle geliştirdiklerini anlattı. TÜSAYDER’in dahil olduğu International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) CEO’su Malcolm Youngson zirvenin yabancı konuğu oldu. Malcolm Youngson, ‘Türkiye’deki satınalma ve tedarik standartlarını uluslararası kalite ve etkinlikte olması yönünde iş biriği ve tecrübelerini paylaştıklarını ifade ederek, meslek standartların yükselmesinin önemini vurguladı.

Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği (TÜSAYDER) Hakkında

Satınalma Yöneticileri ve Profesyonelleri Derneği (TÜSAYDER), 12’si bölge lideri, 29’u sektör lideri ve 250’si gönüllü üye olmak üzere 6.000 satınalma profesyonelinin aynı çatı altında toplandığı; Türkiye’yi “Satınalma ve Tedarik” konularında uluslarası alanda temsil eden ilk ve tek dernektir. TÜSAYDER üyeleri, 25 milyar USD’i aşan satınalma karar gücü ile ülke ekonomisine yön vermektedir. TÜSAYDER aynı zamanda, Uluslararası Satınalma ve Tedarik Yönetimi Federasyonu’na üye olarak Türkiye’yi bu konuda uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek dernektir ve IFPSM üyeliği sayesinde ülkemizdeki firmaları tüm dünyaya tanıtma gücüne sahiptir.
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