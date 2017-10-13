TÜRKİYE’NİN DEVLERİ BÜYÜMENİN ANAHTARI DİJİTALLEŞMEYE ODAKLANDI

Kurumsal uygulamalar ve yazılım alanında dünya lideri SAP, yılın en büyük BT etkinliği olan SAP Forum İstanbul’da teknoloji ve iş dünyasını bir araya getirdi. 1600’ün üzerinde kuruluş ve 5000’in üzerinde profesyonel ile Türkiye’nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliği olan SAP Forum İstanbul kapılarını 12 Ekim Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi’nde açtı. Bu yıl “Digital Business” temasıyla düzenlenen Forum, paylaşım ekonomisinde işini büyütmek ve verimliliğini artırmak isteyen şirketler için de bir buluşma platformu oldu. SAP Forum’da, Endüstri 4.0’da dijital iş modelleri ve SAP’nin en yeni ürün ailesi SAP Leonardo geniş kapsamlı olarak ele alınırken; uçtan uca dijitalleşmeye dair ilham verici paneller düzenlendi. Ayrıca, SAP’nin iş ortakları ve perakendeden bankacılığa pek çok farklı sektörden müşterileri de dünyadan ve Türkiye’den dijital dönüşüm hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

SAP Forum’lar İş Dünyasına Yeni Bir Dünyanın Kapılarını Aralıyor

Forumun açılışını Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran ile SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan yaptı. IMF’nin verilerine göre dünyadaki ekonomik krizin bittiği ve yavaş da olsa 2018’in tüm dünya ülkeleri için bir büyüme yılı olacağı müjdesiyle başlayan SAP Forum’un açılışında SAP Türkiye Genel Müdür Uğur Candan dünyadaki bu büyümenin her sektöre eşit olarak dağılmayacağını, bu pastadan ancak teknolojiyi etkin kullananların pay alabileceğini aktararak fırtına başladığında hazırlık yapmanın çok geç olduğunun altını çizdi. SAP’nin dünyadaki dönüşümü öngörerek son beş yılda bulut bilişim ve yeni nesil teknolojilere 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını söyledi. ‘‘Bugün SAP dünyada neredeyse Türkiye nüfusunun iki katı olan 135 milyon bulut kullanıcısına ulaştı. Bu rakamla dünyada en çok B2B müşterisine sahip şirket konumunda. Dijital ekonomide şirketlere tasarruf sağlayacak en önemli anahtar sadelik. Yaptığınız işi sadece sadeleştirerek bile %10 oranında avantaj sağlayabilirsiniz. Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nı dikkate aldığımızda sadeleşmenin her yıl 85 milyar dolarlık bir getirisinin olacağını söyleyebiliriz.’’

Türkiye, SAP’nin en önemli teknoloji üslerinden biri

Uğur Candan: ‘‘Bu sadeleşmenin lideri olarak SAP Leonardo’yu geliştirdik. SAP’nin dijital inavasyon çözüm sistemi olan bu ürün ailesinin en önemli motorları ise yapay zeka ve büyük veri. Bu büyük veriyi dünyada sadece üç ülkedeki merkezde yazıyoruz. Bunlardan biri de SAP’nin İstanbul’daki Teknopark Geliştirme Merkezi. Bu anlamda artık en ileri yazılımlara bu topraklarda erişmek çok kolay ve bu bizi farklı kılıyor. SAP olarak 4 yılda iki kat büyüdük, bulutta ise son bir yılda 3 katı büyüme kaydettik. Her gün sadece 250 bin çalışan güne bizim sistemlerimizi kullanarak güne başlıyor. Geçtiğimiz yıl 100’ün üzerinde Endüstri 4.0 projesi gerçekleştirdik, yapay zeka ve büyük veriye odaklanmaya devam ediyoruz.’’ diye konuştu.

Yeni çağın yarışında herkes eşit

Uğur Candan konuşmasına şunları da ekledi: ‘‘İster Endüstri 4.0 ister Toplum 5.0 diyelim içinde bulunduğumuz devrimi geçmişte yaşanan devrimlerden ayıran özellik yarışın herkes için aynı noktadan başlıyor olması. İlerleyen teknoloji ile tüm araçlar elimizin altında. Bu devrimin hedefi insan hayatına dokunmak ve iyileştirmek. Bu sebeple modern dünyada insanları, süreçleri ve nesneleri akıl katarak entegre bir şekilde biraraya getirmeliyiz. Başarılı bir dönüşüm projesi için müşterinin, çalışanın ve iş ağlarının gücünden yararlanmalıyız. ’’

Genç Profesyoneller Programı ile işsiz yeni mezun gençler SAP Uzmanı olarak yetiştirilecek

Açılış oturumunda teknoloji ile genç yaşlarda tanışmanın önemini aktaran SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bu alandaki çalışmalarını ve yeni girişimlerini de tanıttı. Kod Haftası ile 38 ülkede 500 bin dezavantajlı göçmen gence kodlama eğitimi verdiklerini, Türkiye’de Türk Kızılay’ı ile bu doğrultuda iş birliği yaptıklarını belirtti.

Yeni başlattıkları Genç Profesyoneller Programıyla bir yılda 2 milyon dolarlık yatırımla yeni mezun ve işsiz gençlere eğitim vereceklerini ilk kez SAP Forum’da açıklayan Candan, bu eğitimlerin ardından işe yerleştirme konusunda da sorumluluğu aldıklarını belirtti.

SAP Forum’da iş ortaklarına çağrıda bulunan Uğur Candan, program için verilecek her 1 TL'lik desteğe karşı SAP’nin de 1 TL daha koyacağını ve iş ortaklarının yatırımlarını destekleyerek 2 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını belirtti. 2018 yılında Türkiye’de başlayacak bu programdan dünyanın 15 ülkesinde toplam 1258 genç mezun oldu, bunları %98’i SAP, iş ortağı ve müşterisi tarafından işe alındı.

SAP Güney Avrupa ve MENA İnovasyon Başkanı Carlos Diaz Perez’in de bir sunum yaptığı Forum’da ayrıca Türkiye’nin dijitalleşme alanında öncü şirketleri arasında yer alan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ve Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Önder Korkmaz, SAP Türkiye ile yürüttükleri dönüşüm projelerini ve dijital dünyadaki liderlik deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar.

Tarıma teknoloji dokunuşuyla tarladaki ürünlerin %40’nın çöpe gitmesine dur diyeceğiz

CarrefourSA Genel Müdürü Z.Hakan Ergin SAP ile uçtan uca dijitalleşme süreçlerini anlattı. ‘‘Perakende her sektör ile bağlantılı olduğu için dijitalleşme bu alanda olmazsa olmazlardan. Operasyonumuzun üç kilit noktası var, bunlar; tedarik zinciri, müşteri deneyimi ve üretici. Tedarik zincirimizi dijitalleştirdik, yapay zeka çalışmalarımız ile bu zinciri çok daha kolay ve takip edilir bir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizi Omni-channel ile takip edip, her yerde onların yanındayız. Tedarikçilerimizi sisteme entegre ederek üretim planlamalarına kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de tarımda üretilen ürünlerin yaklaşık %40’ı tarladan tüketicinin sofrasına ulaşamadan çöpe gidiyor. SAP ile bu soruna bir çözüm bulmak için yola çıktık ve öncelikle küçük üreticileri odağımıza alarak Bursa Yenişehir’de bir pilot proje başlattık. Sertifikalı yerli tohum dağıttımız küçük üreticilere satın alma garantisi de veriyoruz.’’

Dünyanın lider dijital operatörü olma yolunda ilerliyoruz

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise konuşmasında şunlara değindi ‘‘Mobil dünyanın önde gelen operatörü olarak kendimize entegre telekomda lider olma hedefini belirledik. Yeni kurulan ve teknolojiyi kullanarak milyonlarca kişiye ulaşan uluslararası şirketler, telekom dünyasını zorlamaya başladı, bu doğrultuda biz de lider dijital operatör olma yolunda adınlar atmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bu yolculuğa önce çalışanlarımızı kattık, ardından Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden birini kurduk. Bu merkezde müşterilerimize SAP çözümlerini de self-servis bulut hizmeti olarak sunmaya başladık’’ dedi.

İş dünyasının Superhuman çalışanlara ihtiyacı var

Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Önder Korkmaz 100 bin çalışanı istihdam eden Koç Holding’in, İnsan Kaynakları alanındaki dijital dönüşümünü anlattı. ‘‘ 90 yıllık şirketimizde çalışanlarımızın yaş ortalaması 34. Daha mobil, daha connected ve sosyal bir iş gücümüz var. Çalışanlarımızın %70’i Y kuşağı. Çalışan ve şirketler arasındaki ilişkinin dinamikleri değişiyor. Eskiden güç şirketlerdeyken artık güç çalışanlarda. Yetenekleri bulmak ve onları kurumlarda tutmak giderek zorlaşıyor. Dijitalleşme bu bağlamda kaçınılmaz. Biz de SAP’nin SuccessFactors ürünü ile tüm sistemimizi değiştirdik. Saha çalışanlarımızı da mobilize ettik, değişimi tek noktadan bütün operasyonumuza yaydık. SAP’yi tam bir partner olarak görüyoruz, daha çalışan merkezli bir yapı kurma yolculuğunda onlarla birlikte ilerliyoruz.’’dedi.

Geleneksel SAP Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yılın en büyük bilişim etkinliği olan SAP Forum’da geleneksel ‘‘Yılın SAP Dijital Dönüşüm’’ ödülleri sahiplerini buldu. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ve İttifak Holding CFO’su ve İcra Kurulu Üyesi Durmuş Ali Topak ödüllerini SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın elinden aldı.

Basın Bülteni