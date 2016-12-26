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TÜRKİYE'NİN 5 KITADA GÜÇLENEN DİPLOMASİ AĞI

26 Aralık 2016 Pazartesi 17:21
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Türkiye, bu yıl 235'e ulaşan temsilcilik sayısıyla BMGK ülkelerinin ardından dünyada en çok dış temsilciliği olan 6'ncı ülke oldu.

TÜRKİYE'NİN 5 KITADA GÜÇLENEN DİPLOMASİ AĞI
ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU / SULTAN ÇOĞALAN -

Türkiye, dış politikadaki etkinlik alanını son 14 yılda açtığı 72 yeni temsilcilikle genişleterek 2016'da 235'e ulaşan temsilcilik sayısıyla dünyada en çok dış temsilciliği bulunan 6'ncı ülke oldu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2002'de 163 olan dış temsilcilik sayısı, bu yıl 135 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 85 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı ve 1 ticaret ofisiyle 235'e ulaştı. Bu arada 20 temsilciliğin kurulmasına ilişkin yasal süreç tamamlandı, farklı bölgelerde kurulacak 3 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluk için de yasal süreç devam ediyor. Bu temsilciliklerin de açılmasıyla Türkiye'nin toplam dış temsilcilik sayısı 259'a ulaşacak. Lowy Dış Politika Enstitüsünün Küresel Diplomasi Endeksi'ne göre en çok dış temsilciliği bulunan ülkeler sıralamasında ilk beşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri bulunuyor. Listede ABD 270 temsilcilikle birinci sırada geliyor. ABD'yi 267 temsilcilikle Fransa, 258 temsilcilikle Çin, 243 temsilcilikle Rusya izliyor. 236 temsilciliği bulunan İngiltere'nin beşinci sırada bulunduğu listede Türkiye, 235 temsilcilikle dünyada diplomatik ağı en geniş olan 6'ncı ülke olarak yer alıyor. 



Türkiye en çok Afrika'ya temsilcilik açtı
Dış politikada küresel kapsama alanını en hızlı genişleten ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu kapsamda 2015'te Guatemala Büyükelçiliğini, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliğini ve Afganistan'da Şibrigan, Kosova'da Prizre, ve Kanada'da da Vancouver Başkonsolosluklarını açtı.  Bu yıl da Pakistan'daki Lahor Başkonsolosluğu ile Irak'taki Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı faaliyete geçti. Son dönemde en çok dış temsilcilik açılan kıta, 27 büyükelçilik ve 2 başkonsolosluğun faaliyete geçtiği Afrika oldu. Afrika'yı 1 daimi temsilcilik, 4 büyükelçilik ve 13 başkonsoloslukla Asya kıtası, 1 daimi temsilcilik, 4 büyükelçilik ve 6 başkonsoloslukla da Avrupa kıtası takip ediyor. Türkiye, Güney Amerika'da 6 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluk, Kuzey Amerika'da da 1 büyükelçilik ve 1 konsolosluk açtı. Yasal süreci tamamlanıp gelecek dönem faaliyete geçirilmesi öngörülen 20 yeni temsilcilik, Trinidad ve Tobago'da Port of Spain'de, Fiji'de Suva'da, Laos'ta Viyentiyan'da, Ekvator Ginesi'nde Malabo'da açılacak 4 büyükelçilikte ve San Francisco, Montreal, Rio de Janerio, Kassel, Göteburg, Yeni Pazar, Sebha, Cape Town, Türkmenbaşı, Aden, Chennai, Kolkata, Osaka, Herat, Kandahar'da açılacak 15 başkonsolosluğun yanı sıra Dohuk'ta açılacak konsolosluk ajanlığından oluşuyor.

Yurt dışı temsilciliklerde 4 bin 450 personel var
Dışişleri Bakanlığı, farklı kıtalarda ikili ve bölgesel ilişkilerin yürütülmesinin yanı sıra Türk vatandaşlarına ve yabancılara sunulan hizmetin daha hızlı ve erişilebilir olmasını yurt dışı temsilciliklerinde çalışan 4 bin 450 personeliyle sağlıyor. Bu personelin 527'si meslek memuru, 464'ü konsolosluk ve ihtisas memuru, 1'i hukuk müşaviri, 8'i danışman, 10'u müşavir, 95'i ateşe yardımcısı, 431'i güvenlik görevlisi ve 2 bin 914'ü ise sözleşmeli personel olarak görev yapıyor.


Anadolu Haber Ajansı
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