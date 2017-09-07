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TÜRKİYE’DEN ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YARDIM ELİ

07 Eylül 2017 Perşembe 13:58
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Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaret ederek yardım dağıttı

TÜRKİYE'DEN ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YARDIM ELİ
COX’S BAZAR (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar hem yardım olarak hem de siyasi çözüm olarak. Çözülmesi gereken mesele. Bu çağda böyle bir vahşet inanılır gibi değil ve dünyanın gözü önünde cereyan ediyor." dedi. 

Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaret etti. Yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar hem yardım olarak hem de siyasi çözüm olarak. Çözülmesi gereken mesele. Bu çağda böyle bir vahşet inanılır gibi değil ve dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Eğer suçlu varsa suçluya yönelik yapılmalı bu yapılanlar ama normal insanlara, halka bu yapılmamalı."

Erdoğan, uluslararası topluma çağrı yaparak, "Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya bunun için geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak için geldik. Yardım için geldik. Lütfen elinden gelen her şeyi yapsın herkes." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacağını dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları orada anlatacağını ama hepsinin bu konuya duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Heyette yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak kampa gelen Arakanlı Müslümanların yanında olduklarını göstermek için Bangladeş'e geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki insanların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bunu düzenli bir şekilde Uluslararası Göç Örgütü ile beraber sürdüreceğiz. Ayrıca Bangladeşli dostlarımıza da şu mesajı veriyoruz: Bu insanlara birlikte yardım edelim.

Buradan tüm dünyaya, buradaki durumu göstermek istiyoruz. Sadece göstermek yetmez. Çabalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başından beri sürdürdüğü çabalardan artık sonuç almak istiyoruz. Astana'da İslam dünyasından gelen liderlerle toplantı yapacağız. Sonra New York'ta genişletilmiş toplantı yaparak Arakan sorununa kalıcı bir çözüm bulmak istiyoruz." 

Myanmar makamlarıyla da temasa geçtiklerini belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suu Çii (Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı) ile görüştü. Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların durması gerektiğini söyledik. Bize, ellerinden geleni yaptıklarını söylediler. Ancak bizim gördüğümüz bazı fotoğraflar ve görüntüleri görmezden geliyorlar. Ama bu konuya birlikte bir çözüm bulmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların kaldığı Kutupalong Kampı'nı ziyaret ettikten sonra kamp yetkililerinden bilgi aldı. 

Kampta kalan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıtan Emine Erdoğan, Bakan Çavuşoğlu ile  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya kampta kalan ailelerin yaşadıkları acıları dinledi. Sığınmacıların yaşadıkları zorlukları anlatmasının ardından duygulanan Erdoğan, bazı çocukları kucağına alarak sarıldı.

Kampı ziyaret eden Türk heyete büyük ilgi gösteren Arakanlı Müslümanlar, dağıtılan yardımların ardından heyetle fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, ziyaretin ardından kamptan ayrıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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