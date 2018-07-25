TÜRKİYE’DEKİ HASARLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR! 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) yayınladığı Hasar Takip Merkezi verilerini derleyen Türkiye’nin ilk online sigorta satış platformu Koalay.com, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde eksper raporuna konu olan hasarların % 56,2’sini kasko ürünleri, % 43,8’ini ise trafik ürünleri oluşturduğunu ve geçen yılın ilk yarısına göre %12 artışla toplam 728.685 hasar raporunun kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Kazalarda hasarların çoğu, 3 bin TL’nin üzerinde.

Koalay.com'un incelediği Hasar Takip Merkezi verilerine göre, 2018’in ilk yarısında trafik sigortası kapsamında bildirilen hasar rapor adedi geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 318.886’a yükseldi. Kasko sigortası olan araçlarda rapor edilen hasar adedi ise %11 artışla 409.799 oldu. Kaskoda 3 bin TL’den fazla hasarlarda tutulan rapor adedi 217.724’e yükselirken, trafik sigortasında ise 92.622’ya ulaştı.

Hem kasko hem de trafik sigortasında en fazla raporun 3 bin TL üzeri hasarlarda tutulduğuna dikkat çeken Koalay.com Türkiye CEO'su Bradley Du Chenne, “Koalay.com'un Ocak-Haziran dönemindeki satış verilerini incelediğimizde trafik sigortası için ödenen ortalama prim 690 TL iken, kaskoda ortalama prim 1.075 TL oldu. Aslında sigorta primleri olası kaza risklerine karşı çok daha düşük seviyelerde. Kaza sonucu ortaya çıkan hasar bedeli, sigortası olmayan araç sahibinin kusurlu bulunması durumunda, kendisinden tazmin ediliyor ve araç sigortası primlerinin yanında çok daha büyük mali külfetlere yol açıyor.”

“Güvence Hesabı’ndan sigortasız araçlara 185 milyon TL ödeme yapıldı”

En fazla hasar alan araç grubunun otomobiller olduğunu belirten Du Chenne, “Trafik sigortası kapsamında tutulan 229.811 rapor otomobillere ait, onu 45.598 raporla kamyonetler takip ediyor. Kasko ürünlerinde ise otomobilde 317.282, kamyonette 53.123 rapor tutuldu. Araç sigortası olup da başvuru yapabilenler şanslı olanlar. Trafik sigortasız araçların karıştığı kazalarda, zarar gören kişilerin sigorta güvencesinden yoksun kalmaması için kurulan Güvence Hesabı’ndan ilk 6 ayda 3.102 dosya için toplam 185 milyon TL ödeme yapıldı.” dedi.

En yüksek hasar ortalaması yurt dışında ve Bitlis’te!

Trafik hasar ortalaması en yüksek ilk 5 il; Hakkâri, Bitlis, Tunceli, Mardin ve Artvin olarak sıralandı. Trafik sigortasında otomobiller için dosya başı toplam maliyet Hakkari’de 8.773 TL, Bitlis'te 7.188 TL ve Tunceli’de 6.291 TL oldu. Kaskoda hasar ortalaması en yüksek yurt dışında gerçekleşirken, onu Bitlis, Bingöl, Burdur ve Gümüşhane takip etti. Kaskoda otomobil için dosya başı toplam maliyet yurt dışında 28.635 TL, Bitlis’te 16.176 TL, Bingöl’de 15.555 TL olarak kayıtlara geçti.