Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
107401
ALTIN
173.463
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6821
EURO
4.9999

TÜRKİYE’DEKİ GENÇLER EN ÇOK BU ALANLARDA ÇALIŞMAK İSTİYOR!

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluşturan online kariyer platformu toptalent.co, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında, 5130 genç yetenek üzerinden yaptığı araştırmada Türkiye’de en çok çalışılmak istenen iş alanlarını ortaya koydu.

TÜRKİYE’DEKİ GENÇLER EN ÇOK BU ALANLARDA ÇALIŞMAK İSTİYOR!

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluşturan online kariyer platformu toptalent.co, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında, 5130 genç yetenek üzerinden yaptığı araştırmada Türkiye’de en çok çalışılmak istenen iş alanlarını ortaya koydu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:17
4418 Okunma
TÜRKİYE’DEKİ GENÇLER EN ÇOK BU ALANLARDA ÇALIŞMAK İSTİYOR!

Türkiye, yetenek kıtlığında dünyada 5. sırada yer alıyor. İnsan Kaynakları profesyonellerinin %66'sı pozisyonlarını uygun yeteneklerle dolduramadığını belirtirken Türkiye'de Y kuşağı ortalama 1,5 yılda bir kez iş değiştiriyor. Böylesi bir tabloda en iyi yetenekleri çekmek ve organizasyona dahil etmek için genç yeteneklerin hangi alana ilgili/ilgisiz oluğunu bilmek büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluşturan online kariyer platformu toptalent.co, bilgi açığını kapatmak üzere Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında, 5130 genç yeteneğin dahil olduğu Türkiye temsili bir araştırma gerçekleştirdi: “Türkiye’de En Çok Çalışılmak İstenen İş Alanları”. Araştırmada, en iyi yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanları cinsiyet, okul, not ortalaması, okunulan bölüm gibi farklı kırılımlarla inceleyen toptalent.co, insan kaynakları profesyonellerine oldukça faydalı bilgiler sunuyor.

Mühendislik okuyanların %66’sı kendi mesleğini yapmak istiyor

Araştırmaya göre Mühendislik okuyan yeteneklerin %66’sı çalışmak istedikleri ilk alanları Mühendislik, Ar-Ge, Üretim olarak gösteriyor. Dolayısıyla mühendislerin, mühendislik yapmak konusunda net çizgileri var. Kendi mesleğini icra etmek konusunda en çok öne çıkan bölümün mühendislik olduğunu belirten toptalent.co, mühendislerin mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alanı Pazarlama (%7) olarak belirtiyor. Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise en çok çalışmak istedikleri alanlar; İnsan Kaynakları (%19), Pazarlama (%16), Finans (%13) ve Dış Ticaret (%8) olarak öne çıkıyor. Not ortalaması 3 üzerinde olup mühendislik okuyan yeteneklerin tercihleri Mühendislik (%29), Ar-Ge (%24), Üretim (%11) ve Tedarik Zinciri (%8) iken not ortalaması 3 üzerinde olup Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise tercihleri İnsan Kaynakları (%19), Pazarlama (%18) ve Finans (%12) olarak belirtiliyor.


Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde okuyan yeteneklerin %20’si ilk tercih olarak Pazarlama alanında çalışmak istiyor
Türkiye’nin önde gelen 6 üniversitesinde okuyan, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanlar; Pazarlama (%20), Ar-Ge (%14), Finans (%10), Mühendislik (%10) ve Satış (%7). Kadın-erkek oranlarının dağılımına bakıldığında ise İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Reklam alanı kadınlar tarafından öncelikli çalışılmak istenen alanlar olarak öne çıkıyor. Finans, Bilgi Teknolojileri, Satış alanlarında ve Start Up şirketlerinde çalışmak konusunda erkekler kadınlardan daha istekli.


Sonuç olarak; şirketlerin doğru yeteneğe ulaşma konusunda yaşadığı zorlukları göz önünde bulunduran toptalent.co, önemli veriler sunuyor. Bu durumda arzı sınırlı olan yetenek için de şirketlerin rekabetçi olmaları gerekiyor. Dolayısıyla şirketlerin işveren markası bilinirliğini artırması, istek yaratması ve yetenekleri harekete geçirmesi gerekirken “Şirketimi ideal çalışma yeri yapan şey nedir? Şirketimizin yetenek tanımı nedir? Yetenekler neden bizim şirketimizi seçmeliler?” gibi soruların yanıtlarını verebilmeliler.

Son Güncelleme: 25.04.2018 16:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
REAL GROUP’TAN, 550 MİLYON TL’LİK KONUT PROJESİ
REAL GROUP’TAN, 550 MİLYON TL’LİK KONUT PROJESİ
Yünsa H&M’in Gold Tedarikçisi Oldu
Yünsa H&M’in Gold Tedarikçisi Oldu
İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI
İSTANBUL’DA KONUT FİYAT ARTIŞI

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim