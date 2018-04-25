TÜRKİYE’DEKİ GENÇLER EN ÇOK BU ALANLARDA ÇALIŞMAK İSTİYOR!

Türkiye, yetenek kıtlığında dünyada 5. sırada yer alıyor. İnsan Kaynakları profesyonellerinin %66'sı pozisyonlarını uygun yeteneklerle dolduramadığını belirtirken Türkiye'de Y kuşağı ortalama 1,5 yılda bir kez iş değiştiriyor. Böylesi bir tabloda en iyi yetenekleri çekmek ve organizasyona dahil etmek için genç yeteneklerin hangi alana ilgili/ilgisiz oluğunu bilmek büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluşturan online kariyer platformu toptalent.co, bilgi açığını kapatmak üzere Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında, 5130 genç yeteneğin dahil olduğu Türkiye temsili bir araştırma gerçekleştirdi: “Türkiye’de En Çok Çalışılmak İstenen İş Alanları”. Araştırmada, en iyi yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanları cinsiyet, okul, not ortalaması, okunulan bölüm gibi farklı kırılımlarla inceleyen toptalent.co, insan kaynakları profesyonellerine oldukça faydalı bilgiler sunuyor.

Mühendislik okuyanların %66’sı kendi mesleğini yapmak istiyor

Araştırmaya göre Mühendislik okuyan yeteneklerin %66’sı çalışmak istedikleri ilk alanları Mühendislik, Ar-Ge, Üretim olarak gösteriyor. Dolayısıyla mühendislerin, mühendislik yapmak konusunda net çizgileri var. Kendi mesleğini icra etmek konusunda en çok öne çıkan bölümün mühendislik olduğunu belirten toptalent.co, mühendislerin mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alanı Pazarlama (%7) olarak belirtiyor. Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise en çok çalışmak istedikleri alanlar; İnsan Kaynakları (%19), Pazarlama (%16), Finans (%13) ve Dış Ticaret (%8) olarak öne çıkıyor. Not ortalaması 3 üzerinde olup mühendislik okuyan yeteneklerin tercihleri Mühendislik (%29), Ar-Ge (%24), Üretim (%11) ve Tedarik Zinciri (%8) iken not ortalaması 3 üzerinde olup Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise tercihleri İnsan Kaynakları (%19), Pazarlama (%18) ve Finans (%12) olarak belirtiliyor.



Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde okuyan yeteneklerin %20’si ilk tercih olarak Pazarlama alanında çalışmak istiyor

Türkiye’nin önde gelen 6 üniversitesinde okuyan, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanlar; Pazarlama (%20), Ar-Ge (%14), Finans (%10), Mühendislik (%10) ve Satış (%7). Kadın-erkek oranlarının dağılımına bakıldığında ise İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Reklam alanı kadınlar tarafından öncelikli çalışılmak istenen alanlar olarak öne çıkıyor. Finans, Bilgi Teknolojileri, Satış alanlarında ve Start Up şirketlerinde çalışmak konusunda erkekler kadınlardan daha istekli.



Sonuç olarak; şirketlerin doğru yeteneğe ulaşma konusunda yaşadığı zorlukları göz önünde bulunduran toptalent.co, önemli veriler sunuyor. Bu durumda arzı sınırlı olan yetenek için de şirketlerin rekabetçi olmaları gerekiyor. Dolayısıyla şirketlerin işveren markası bilinirliğini artırması, istek yaratması ve yetenekleri harekete geçirmesi gerekirken “Şirketimi ideal çalışma yeri yapan şey nedir? Şirketimizin yetenek tanımı nedir? Yetenekler neden bizim şirketimizi seçmeliler?” gibi soruların yanıtlarını verebilmeliler.