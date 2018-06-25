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"TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

"TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:44
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"TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ülkemize hayırlı olsun. Demokratik olgunluk içinde gerçekleşen seçimler, yüksek katılım oranı ile tamamlandı ve millet iradesi sandığa istikrar olarak yansıdı. Sandıktan çıkan karar şüphesiz ki milletimizin kararıdır ve herkesin bu sonuca saygı duyması gerekir. Ortaya çıkan tablonun ülkemizin ve milletimizin refahı yönünde olumlu bir sonuç olduğu kanaatindeyim. 
Artık Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde Türkiye’nin önünü hem ekonomik, hem de stratejik atılımlar anlamında çok açık görüyorum. Bugünden sonra Türkiye’nin yükselişi güçlü ekonomisi ve alt yapısıyla çok daha hızlı olacaktır. Ülkemiz, ekonominin tüm aksları ve lokomotif konumundaki inşaat sektörü ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir.    
Biz de Artaş İnşaat olarak önümüzdeki dönemde başladığımız projeleri tamamlarken, sektördeki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

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