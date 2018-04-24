Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024

TÜRKİYE’DE KİŞİBAŞI E-TİCARET 181 DOLAR

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral:  İnternet ve sosyal medya kullanımında zirvede yer alan Türkiye, e-ticarette ise dünya ortalamasının beşte biri düzeyinde

TÜRKİYE’DE KİŞİBAŞI E-TİCARET 181 DOLAR

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral:  İnternet ve sosyal medya kullanımında zirvede yer alan Türkiye, e-ticarette ise dünya ortalamasının beşte biri düzeyinde

24 Nisan 2018 Salı 11:01
4222 Okunma
TÜRKİYE’DE KİŞİBAŞI E-TİCARET 181 DOLAR

“Her yıl yüzde 30-40 büyüse de hala Türkiye’nin e-ticarette alacağı çok yol var”

Global sosyal medya ajansı We Are Social ve Hootsuite’nin ortak araştırmasında, Türkiye’de kişibaşı yıllık e-ticaret harcamasının 181 Dolar olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, dünyada e-ticaretin en yaygın olduğu ülke İngiltere. Her 100 kişiden 78’inin en az bir kez internetten alışveriş yaptığı İngiltere’de kişibaşı e-ticaret harcaması 2062 Dolar. İngiltere’yi 1819 dolarla ABD, 1403 dolarla İsveç, 1346 dolarla Hollanda, 1288 dolarla İrlanda ve 1251 dolarla Almanya gibi gelişmiş ülkeler takip ediyor. Her 100 kişiden 43’ünün en az bir kez dijital pazarlarda alışveriş yaptığı Türkiye ise 181 dolarla 28. sırada yer alıyor.

Dünya Ortalamasının Beşte Biri

İnternet ve sosyal medya kullanımında ilk10’da yer alan Türkiye’nin, e-ticarette 833 dolarlık dünya ortalamasınının bile ancak beşte biri potansiyele sahip olması dikkati çekiyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın, Türkiye’nin e-ticaret pazarının gerçek gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Dünyada e-ticaret pazar büyüklüğünün 2 trilyon dolara ulaştığının altını çizen Kayral, “Türkiye’de ise her yıl yüzde 30-40 büyüse de pazar büyüklüğü 30 milyar lira, yani 7,5 milyar dolar. Global pazarda denizde bir damla bu rakam. Hala nüfusumuzun yüzde 57’si e-ticaretle tanışmamış durumda. Türkiye’nin e-ticarette alacağı çok yol var” dedi.

Genç Nüfus Türkiye’nin Avantajı
Türkiye’nin en büyük artısının genç nüfusu ve yüksek teknolojiye ulaşabilirlik olduğunu kaydeden Kayral, “Özellikle çalışan genç ve orta yaş kesim, online alışverişi seviyor. Tatil, seyahat, elektronik, gıda, kitap, oyun ne olursa olsun her türlü alışverişini internetten yapabiliyor. Çok da bilinçliler. Karşılaştırma siteleri aracılığıyla en uygun fiyatlı ürünü belirleyip satın alıyor, fırsat sitelerini yakından takip ediyorlar. Harcamalarını Avantajix.com gibi yapılan her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden yaptıklarından, ekstra kazançlar sağlıyorlar” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.04.2018 11:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak
Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim