TÜRKİYE’DE KİŞİBAŞI E-TİCARET 181 DOLAR

“Her yıl yüzde 30-40 büyüse de hala Türkiye’nin e-ticarette alacağı çok yol var”

Global sosyal medya ajansı We Are Social ve Hootsuite’nin ortak araştırmasında, Türkiye’de kişibaşı yıllık e-ticaret harcamasının 181 Dolar olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, dünyada e-ticaretin en yaygın olduğu ülke İngiltere. Her 100 kişiden 78’inin en az bir kez internetten alışveriş yaptığı İngiltere’de kişibaşı e-ticaret harcaması 2062 Dolar. İngiltere’yi 1819 dolarla ABD, 1403 dolarla İsveç, 1346 dolarla Hollanda, 1288 dolarla İrlanda ve 1251 dolarla Almanya gibi gelişmiş ülkeler takip ediyor. Her 100 kişiden 43’ünün en az bir kez dijital pazarlarda alışveriş yaptığı Türkiye ise 181 dolarla 28. sırada yer alıyor.

Dünya Ortalamasının Beşte Biri

İnternet ve sosyal medya kullanımında ilk10’da yer alan Türkiye’nin, e-ticarette 833 dolarlık dünya ortalamasınının bile ancak beşte biri potansiyele sahip olması dikkati çekiyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın, Türkiye’nin e-ticaret pazarının gerçek gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Dünyada e-ticaret pazar büyüklüğünün 2 trilyon dolara ulaştığının altını çizen Kayral, “Türkiye’de ise her yıl yüzde 30-40 büyüse de pazar büyüklüğü 30 milyar lira, yani 7,5 milyar dolar. Global pazarda denizde bir damla bu rakam. Hala nüfusumuzun yüzde 57’si e-ticaretle tanışmamış durumda. Türkiye’nin e-ticarette alacağı çok yol var” dedi.

Genç Nüfus Türkiye’nin Avantajı

Türkiye’nin en büyük artısının genç nüfusu ve yüksek teknolojiye ulaşabilirlik olduğunu kaydeden Kayral, “Özellikle çalışan genç ve orta yaş kesim, online alışverişi seviyor. Tatil, seyahat, elektronik, gıda, kitap, oyun ne olursa olsun her türlü alışverişini internetten yapabiliyor. Çok da bilinçliler. Karşılaştırma siteleri aracılığıyla en uygun fiyatlı ürünü belirleyip satın alıyor, fırsat sitelerini yakından takip ediyorlar. Harcamalarını Avantajix.com gibi yapılan her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden yaptıklarından, ekstra kazançlar sağlıyorlar” diye konuştu.