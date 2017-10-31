Türkiye’de bir ilk: mantar meşesinden ürünler

Farklı ve İşlevsel Tasarımlar Dikkat Çekiyor

Markanın ürün gamında hem günlük hem gece kullanabileceğiniz şık çantalar, en rahat tabanların tercih edildiği ayağınızda bir tüy kadar hafif hissedeceğiniz ayakkabılar, farklı ve benzersiz desenlerden oluşan takılar, cüzdan ve kartlıklar, pamuksu dokusu sayesinde elinizde taşımaktan keyif alacağınız telefon ve ipad kılıfları mevcut. Ayrıca NY Cork, Amerikan servisleri, şarap ve çay kutuları ile de evinize şıklık katacak.

NY Cork'un ürünlerine ve güncellemelerine NY Cork instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.

NY Cork Kurucusu Neri Yaşar’ın çalıştığı iş yerinin bahçesindeki bir mantar ağacının kabuğunu bırakması sonucu kuruduğu sanılması ile başlayan yolculuğu 1 yıllık araştırma ve emek sonucunda doğa dostu yenilikçi bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Neri Yaşar, İtalya'da üretilen ve Christian Louboutin, Jimmy Choo, Stella McCartney, gibi dünyaca ünlü markaların da tercih ettiği mantar ağacından olan bu kumaşlara Floransa'da aldığı tasarım eğitimi sayesinde yaratıcı bir dokunuş ekleyerek, zarif ve daha önce rastlanmayan tarzda ürünleri tasarlıyor. Geri dönüşümlü malzemeden üretilen ürünler kalitesiyle olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çekiyor.Basın Bülteni