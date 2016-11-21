Türkiye’de atıktan enerji üretim vinçleri

Atıktan-Enerji üretimi, kentsel atıkların yakılması ile ortaya çıkan ve genellikle elektrik ve buhar formundaki enerji oluşturma sürecidir. Vinçler, modern atık yakma tesislerinde atıkların taşınmasından, yakılması için ayrıştırılana kadar önemli bir rol oynamaktadır. Vinçler durduğu takdirde süreç kesintiye uğrar ve üretim durur. Dolayısıyla, kaldırma ekipmanlarının en uygun emniyet ve güvenilirlik düzeyine ulaşması için kaldırma ihtiyaçlarının kesinlikle belirlenmesi gerekmektedir (örneğin, tesisin yakma fırınlarının toplam atık yakma kapasitesi, taşıma alanlarının yerleşim düzeni ve işlenen atık türü gibi).

Gezer köprülü vinç üretiminde ve servis hizmetinde bir sektör lideri olarak Konecranes, WTE endüstrisi vinçleri konusunda geniş çaplı bir deneyime sahiptir. Konecranes, biokütle, cüruf, çamur ve atık işleme uygulamaları için özel olarak tasarlanmış geniş ürün gamına sahip vinçler ve teknolojiler sunmaktadır. Bugüne kadar Konecranes, 428 tanesi dünya çapındaki yenilenebilir enerji fabrikalarına olmak üzere, WTE endüstrisine toplam 668 adet vinç teslim etmiştir ve bunların çoğu tam otomasyonlu olarak çalışma kapasitesine sahiptir.

Konecranes'in atıktan enerjiye otomasyonunun programlanmasına yönelik yeni uygulaması ‘Ana Kullanıcı Ara yüzüdür (MUI)’. Bu yazılım, vincin PLC sistemine entegre olur ve operatörün tam otomasyonda 20 farklı iş rutinini planlayıp programlamasını sağlayarak, atıkların teslim alınması, karıştırılması ve yakılmasına kadar olan tüm ocak operasyonlarındaki verimliliği artırır.

Akıllı Özellikler, yük kaldırma ve taşıma işlemlerinin akışına yardımcı olurken, vinç kullanımını kolaylaştırır ve daha kısa döngü süreleri sağlar. Örneğin, salınım kontrol sistemleri, kepçenin hızlı ve hassas hareket etmesini sağlar ve kepçe ile ve ocak duvarları arasında oluşabilecek çarpışmaları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca otomasyon sistemi, operatörün yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur, iş güvenliğini artırır ve vincin tam kapasite ile çalışmasını sağlar. Konecranes Atıktan Enerji Üretimi Bölüm Direktörü Joseph Botros "Konecranes, operasyonel ihtiyaçların karşılanması için; operatör tarafından başlatılan ancak, hazne beslemesinin PLC ile kontrol edildiği yarı otomasyon sistemleri ve tüm besleme, karıştırma ve alma operasyonlarının insansız tam otomasyon sistemleriyle yönetildiği uygulamalar gibi oldukça çeşitli otomasyon uygulamalarına sahiptir. “Ana Kullanıcı Arayüzü”ne sahip bir tam otomasyonlu Konecranes vinci tüm çukur operasyonlarını yönetebilir. Otomasyon, tesis güvenliğinin, yük hassasiyetinin ve performans verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur" şeklinde açıklamada bulunmuştur.

WTE tesislerinin çoğu durmadan çalıştığı için, duruş süresi ve düşük performans düzeyleri kesinlikle oluşmamalıdır. Konecranes gibi yüksek kapasiteli bir servis sağlayıcısı ile desteklenen doğru vince sahip olmak yüksek maliyetli duruş sürelerini önler, ayrıca etkin ve güvenli bir operasyon gerçekleştirilmesini sağlar.