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"TÜRKİYE YÜRÜTMENİN GÜÇLENDİĞİ DÖNEME GİRECEK"

28 Ocak 2017 Cumartesi 10:00
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Sağlık Bakanı Akdağ: Nisan ayı içerisinde referandum yapılacak ve Türkiye yeni sistemle, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hem yasamanın yani Meclisin güçlendiği hem yürütmenin güçlendiği yeni bir döneme girecek. Aslında büyük bir Türkiye için hızla gelişen bir Türkiye için bu kaçınılmazdı. Sağlıkta dönüşümün 2. dönemine giriyoruz. 2017'den itibaren 2023'e kadar yeni bir strateji ve yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihtiyaçları değişti.

KOCAELİ (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, anayasa değişikliğine dair yapılacak referanduma ilişkin, "Nisan ayı içerisinde referandum yapılacak ve Türkiye yeni sistemle, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hem yasamanın yani Meclisi'n güçlendiği hem yürütmenin güçlendiği yeni bir döneme girecek. Aslında büyük bir Türkiye için hızla gelişen bir Türkiye için bu kaçınılmazdı." dedi.

Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, kentin katma değer ürettiğini belirtti.

Kocaeli'yi bölgedeki illerin sağlık merkezi olarak gördüklerine dikkati çeken Akdağ, burada yapılan yatırımları anlattı.

Akdağ, şehir hastanesinin yapımının sürdüğüne değinerek, "Bin 200 yataklı bu hastane büyük bir hızla devam edecek, hem Kocaeli'ye hem de çevre illere hizmet edecek. Sağlıkta dönüşümün 2. dönemine giriyoruz. 2017'den itibaren 2023'e kadar yeni bir strateji ve yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihtiyaçları değişti." dedi.

- "Artık şeker ve kalp hastalıkları gibi problemler ön plana çıktı"

Türkiye'de hastalık yükünün değiştiğine işaret eden Akdağ, "Artık Türkiye, çocukların ishalden, zatürreden, kızamıktan hayatını kaybettiği, hamile annelerimizin önlenebilir sebeplerle hayatlarını kaybettikleri bir ülke olmaktan çıktı. Ama yeni meselelerimiz var. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara bunların yol açtığı şeker, kalp hastalıkları gibi yeni problemlerimiz var. Daha doğrusu bu problemler ön plana çıkmış oldu. Yeni dönemde bunlara yoğunlaşarak insanımızın sağlığını en mükemmel noktaya getirmek için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.    

Akdağ, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) Türkiye'yi temsil eden bir tatbikatının da burada gerçekleştirileceğini belirterek, UMKE'nin yaklaşık 8 bin gönüllüyle hizmet ettiğini bildirdi.

Ekiplerin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akdağ, "Ekiplerimiz dünyanın bir numaralı ekibi haline dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü UMKE'nin çalışması, Sağlık Bakanlığı'nın afetlere hazırlığını bütün Avrupa'ya örnek olarak gösteren rapor yayınladı. Gönüllü UMKE'ciler hem Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde çeşitli felaketlerde, afetlerde müthiş başarılar gösterdi. Dünyanın takdirini kazandılar." diye konuştu. 

- "Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor"

Akdağ, referandum sürecine girdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu çok önemsiyoruz. TBMM üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Artık milletin sözünü söyleyeceği istikamette yolumuza devam ediyoruz. Nisan ayı içerisinde referandum yapılacak ve Türkiye yeni sistemle, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hem yasamanın yani Meclisin güçlendiği hem yürütmenin güçlendiği yeni bir döneme girecek. Aslında büyük bir Türkiye için hızla gelişen bir Türkiye için bu kaçınılmazdı. Bazı muhalefet çevreleri anlamsız bir karşı çıkma kampanyasının içindeyseler de biz milletimizin geleceği için tek tek her bir fert için çocuklarımızın geleceği için yeni sistemin yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok daha hayırlı olacağına inanıyoruz. Milletimizin bunu destekleyeceğini inanıyoruz. Türkiye, ununu elemiş, eleğini asmış bir ülke değil. Son 15 yılda büyük atılım gösterdik ama daha alacak çok mesafemiz var. Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor. Bize hızlı hareket eden bir yürütme yani bir bakanlar hizmeti gerekiyor. Türkiye bir kuzey Avrupa ülkesinde olduğu gibi 30-40 yıl önce altyapısını tamamlamış, sistemini oturtmuş bir ülke değil. Dolayısıyla hızlı değişimlere ihtiyacımız var. Önümüzde yeni ihtiyaçlar var. Başkanlık sistemiyle bu yeni ihtiyaçları istikrarlı bir yönetim içerisinde hızla yerine getirme imkanımız olacak. Milletimiz, yüksek ferasetiyle yeni sistemi 2017'de getirmiş olacak."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da Kocaeli'nin ekonomik, sağlık ve sosyal alandaki gelişmelerinden bilgiler vererek, Akdağ'a Kocaeli'ye verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, Akdağ çini işlemeli tabak hediye etti. 

Anadolu Haber Ajansı
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