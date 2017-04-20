‘Türkiye, yerel mutfaktaki zenginliğini öne çıkarmalı’

DÜNYAYA AÇILAN KAPI YÖRESEL MUTFAKLARDAN MI GEÇİYOR?

Sevinç, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Türk mutfağının zenginliğinden ve bu zenginliğin dünya çapında daha tanınabilir olması için neler yapılması gerektiği konusundaki öngörülerini aktardı. Gastronominin usta şefi, Türk mutfağının zenginliğini tüm dünyada ortaya koymak için global düşünmek ve coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmamız gerektiğine dikkat çeken gastronominin usta şefi Sevinç, yerel mutfakları ve yöresel ürünleri öne çıkaracak çalışmalar yapmak gerektiğinin altını çizdi ve “Şeflerin oluşturacakları reçetelerde yerel mutfaklara yer vermesi Türk mutfağının öne çıkmasında önemli” mesajı verdi.

Daha sonra konuk şef, Türkiye’nin en donanımlı mutfağı olan İAÜ Gastronomi Bölümü’nün mutfağına geçti ve tarhana ve keşkek gibi tamamen yöresel ürünler kullanarak çağdaş Türk mutfağının birbirinden lezzetli özgün yemeklerini öğrencilerin de gözleri önünde gerçekleştirdi. Gastronomi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Sevinç’e verilen teşekkür plaketi ve ardından yapılan toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ TEMSİLCİSİ

Ülkemizde adından söz ettiren en kariyerli şeflerden birisi olan ve Türkiye Aşçılar Milli Takımı’nın da ilk üyesi olup uzun yıllar takım kaptanlığını ve başkanlığını üstlenen Eyüp Kemal Sevinç, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan seçkin otellerin restoranlarında ‘Executive Chef’ olarak çalışıyor. Televizyonlarda gurme kanallarında yemek programı sunan ve gastronomi alanında yazılmış çok sayıda kitabı bulunan Sevinç’in uluslararası düzeyde yapılan yarışmalarda 100’ün üzerinde madalyası bulunuyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Sanatları Bölümü, şef Eyüp Kemal Sevinç’i ‘Çağdaş Türk Mutfağı’ adlı etkinlikte konuk etti. İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’de gastronomi alanında yaptığı işlerle adından söz ettiren şef Eyüp Kemal Sevinç, gastronomi öğrencileriyle bir araya geldi ve geleceğin şef adayı öğrencilere mesleğin inceliklerine yönelik deneyimlerini aktardı. Türkiye’de diplomalı eğitim veren ilk aşçılık okulu olan EKS Mutfak Akademisi’nin kurucusu olan Eyüp Kemal Sevinç, mesleğe nasıl adım attığını, mesleki başarısına hangi yollardan geçerek ulaştığını gastronomi bölümü öğrencileriyle paylaştı.