Türkiye'ye değer katan firmalar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada, Tosyalı Holding İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı’ya ödülünü verirken, “Bu ödül töreninde bir müjdeli haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri’nin Türk demir çelik ihraç ürünlerine uyguladığı yüzde 15 kotasına karşı açtığımız ilk davayı kazandık” dedi.

‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’, Türkiye’ye değer katan markalara dikkat çekmek, köklerimizden vazgeçmeden üretimi ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla 19 Aralık’ta Esma Sultan Yalısı’nda düzenlendi. Zirvede toplam 19 marka ödül aldı.

Zirvede açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Küresel ekonomi çok önemli bir dönüşümden geçiyor. Küresel ekonomide değerler ve değer zincirleri yeniden tanımlanıyor. Bugün en değerli 10 şirketin 7’si teknoloji 1’si ilaç sektöründen oluşuyor. Dünyada hiçbir ekonomi, büyük dönüşüme kayıtsız kalamayacak. Bu dönüşümün tarihi ve ekonomiyi değiştirmemesi mümkün değil. Türkiye’nin en büyük hedefi, orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükselmek… Bunu da, daha fazla değer üreterek başarabiliriz” dedi.

Pekcan sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimizin merkezinde, yeni dönemde dünyanın dönüşümünü yakalamak var. Bu da teknolojiyi ihracata entegre ederek gerçekleşecek. İhracatımızın içindeki ileri teknoloji ürünlerini artırarak, mevzuatımızı çağın gereklerine göre sadeleştiriyoruz”.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Her birimiz her işte en mükemmeli arıyoruz. Her alanda değer kavramını arıyoruz. Ama en önemlisi ise insanın değerini anlamak. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlattığımız “Milli İstihdam Seferberliği” sayesinde 1,5 milyonu aşkın insanımızı iş sahibi yaptık. Bugün dünyadaki bütün ülkelere eşsiz kültürümüzü ve değerlerimizi taşıyan markaları konuşuyor olmamız da, bir gurur kaynağı bizim için” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ise “Marka denildiğinde, yanına bir de değer konulduğunda, her anlamda çok kıymetli oluyor. Bugün burada aramızda dünyayı yöneten, dünyada her türlü paylaşımı haklı bir şekilde gerçekleştiren markalarımız var. Markalarımızın değerleriyle üreterek bugün geldikleri nokta, Türkiye’nin geldiği noktadır” dedi.

Zirvede ayrıca Ak Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır da “Değer yaratanların özellikleri, yaptığı işin nereye varacağını önceden kestirebilen kişilerdir. İleri görüşlü olurlar, zaman-mekan faktörlerini gözetirler. Biz Türkiye markamız için, her zaman yerli ve milli olanaktan yana tercihimizi kullandık. Türkiye’ye değer katan markalarımızın vesilesiyle ekonomiye de daha fazla odaklanmayı istiyoruz” dedi.

Zirveyi gerçekleştiren TABA ve TÜGİAD yönetim kurulu üyesi, Activa Tanıtım Organizasyon Kurucusu Pınar Erez “Bir ülkenin gücü ve büyüklüğü, kültürüyle birlikte dünyaya açılarak, dünyaya mal olan milli markalarıyla oluşur” vizyonundan yola çıkarak, bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’ne katılıp, heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Türkiye’ye değer katan markalarımızdan ilham alarak, köklerimizden vazgeçmeden üretimi ve büyümeyi teşvik etmek, bu organizasyondaki en önemli amaçlarımızdan biri...” dedi.

Toplam 19 marka ödül aldı

Zirve kapsamında ödül alan markalar, sadece Türkiye için değil uluslararası pazar için de üreterek dünyaya yayılan ve cirolarının en az yüzde 10’unu uluslararası pazardan elde eden firmalar arasından seçildi.

Zirvede Türk Hava Yolları, Kızılay, TIKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, Simit Sarayı, Rixos Hotels, Paşabahçe Mağazaları, Mavi, Arzum, Karaca, Tosyalı Holding, Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, Les Benjamins kurucusu Bünyamin Aydın, Mado, Netlog Lojistik, Yataş Grup, Sami Savatlı, Atelier Rebul olmak üzere 19 markanın yöneticileri ödüllerini teslim aldı.