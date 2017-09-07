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TÜRKİYE ‘YATAY MİMARİ’ İLE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

07 Eylül 2017 Perşembe 10:32
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Günümüzde gayrimenkul sektörünün yeni bir gündem konusu var; Yatay Mimari. Devletin gündeminde de olan bu yeni nesil mimarlık anlayışı için inşaat firmaları ve mimarlar ön çalışmalara başladı. Peki, Yatay Mimari ile yeni projeler nasıl hayat bulacak? Bilirkişilerin söylediklerine göre; yeni yapılacak binalarda arsada inşaat sınırları genişleyecek, dikey yerine yatay mimari teşvik edilecek. Bu da insanların doğa ile bütünleşmesini ve çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri alanlara ulaşmasını sağlayacak.

TÜRKİYE ‘YATAY MİMARİ' İLE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Son günlerde Türkiye gayrimenkul sektörü Yatay Mimari’yi tartışıyor. Devletin gündeminde de olan bu konu için belediyeler ve tüm proje firmaları yol haritası çizmek için çalışmaya başladı.  Peki, Yatay Mimari ile hayatımız nasıl değişecek? Bilirkişilerin söylediklerine göre; yeni yapılacak binalarda arsada inşaat sınırları genişleyecek, dikey yerine yatay mimari teşvik edilecek. Doğru yerlerde doğru yapıların yapılmasıyla insanların doğa ile bütünleşmesi ve çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri alanlar gün yüzüne çıkacak. Aslında bu bakış açısıyla tasarlanan yapılar da yok değil. Bunlarda biri de Ankara’nın Gölbaşı Ballıkpınarı Köyü’nde hayata geçen Aden Ballıkpınarı Konut Projesi. 

Yatay yaşam konseptini, müstakil yaşam ayrıcalığına dönüştüren proje…
Müşterilerine mimari çözümlerden proje geliştirmeye, finansman yönetiminden işletmeye kadar 360 derece hizmet sunan Lejant Proje tarafından Ankara’nın Gölbaşı Ballıkpınarı Köyü’nde hayata geçirilen Aden; yatay yaşam konseptini, müstakil yaşam ayrıcalığına dönüştürüyor. Dalgıç GY ve Lejant ortaklığıyla hayat bulan Aden, 2+1’den 5+1’e kadar geniş seçeneklerle sunulan villalar ve farklı mimarisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ferah mimarisini, yüksek tavanlarla destekleyen   benzersiz projede; evin içinde sayılabilecek şekilde tasarlanan havuzlar ve özgür kullanım imkanı sunan bahçeler de bulunuyor. Sosyal donatıları ve yeşil alanları ile doğanın içinde yaşama fırsatı sunan Aden Ballıkpınarı; Mogan Gölü ve Eymir Gölü ile Beynam ormanları tarafından çevreleniyor. Kent merkezine 20 dakikalık mesafede yer alan Aden Ballıkpınarı’nda trafik sorunu yaşanmadığı gibi 7/24 profesyonel güvenlik hizmetiyle huzurlu bir yaşamın kapılarını konukları için açıyor.

Doğanın tam kalbinde…
Sakinlerinin her sabah güzel bir manzaraya uyanmasını sağlayan Aden, açık havanın tadını çıkararak bahçe kahvaltısı yapmak isteyenlerin gönlünde taht kuruyor. Bahçelerini özgürce dizayn edebilmek ve doğadan kopmadan toprakla iç içe yaşamak isteyenleri yaşam alanına davet eden Aden; çocuklara özgürce oyun oynayabilecekleri alanlar da sunuyor. Hem şehir merkezine yakın hem de doğanın tam kalbinde olmak isteyenlerin beğenisini kazanan Aden, yaşamı bir bütün olarak kucaklıyor.


Dalgıç: Son yıllarda şehir merkezlerine çok fazla yüklenildi
Doğru yerlere doğru yapıları konuşlandırmak gerektiğinin altını çizen Lejant Proje ortaklarından Durul Dalgıç, Lejant’ın ‘insanın topraktan uzak değil, toprağa yakın olarak yaşama’ felsefesini savunarak mimari tasarımların altına imza attığını söyledi. Lejant olarak tasarımına imza attıkları projelerin çevreye saygılı olduğunu belirten Dalgıç, projelerini çevredeki doğal yapıyı bozmadan tasarladıklarını aktardı. Lejant Proje ortaklarından Durul Dalgıç, “Aslına bakarsanız Aden Ballıkpınarı Konut Projesi bizim bakış açımızı yansıtan bir projedir. Yatay yaşam konseptini, müstakil yaşam ayrıcalığına dönüştürdüğümüz bu projemiz sayesinde insanlar doğadan kopmamanın tüm ayrıcalıklarını yaşayabiliyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu bakış açımızı Anka Natura ve Pelit Çayyolu’na da yansıttık. Bu iki projede aynı Aden gibi,  doğal yaşamı sakinleriyle buluşturuyor. 4+1 Bahçe Dubleks, 4+1 Çatı Dubleks ve 5+2 Bahçe Tripleks’ten oluşan Pelit Çayyolu, yaşam alanında doğanın insanoğluna armağan ettiği tüm güzellikleri sakinlerine sunarken; 4+1 Bahçe Dubleks, 4+1 Çatı Dubleks, 2+1 Daire ve 5+1 Villa’dan oluşan Anka Natura ise yaşamı doğal hayatla kucaklıyor. İşte bu farkındalıkla biz Lejant olarak, güzellik ve estetik arayışının insanın özünde var olduğunu biliyor, bu farkındalıkla tasarımların altına imzamızı atıyoruz. Artık ülkemizde tarihimize, kültürümüze hayat tarzımıza uygun binalar inşa etme dönemi geldi, geçiyor.” 


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