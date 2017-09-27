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Türkiye, yabancı çalışanlara en iyi deneyimi sunan ilk 10 ülke arasında

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:48
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HSBC Grubu’nun bu yıl 10.’sunu gerçekleştirdiği ‘Expat Explorer’ anketine göre; Türkiye dünya genelinde yabancı çalışanlara en iyi deneyimi sunan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Singapur ise yabancı çalışanlara sağladığı finansal getiri, deneyim ve aile yaşamı bakımından geçtiğimiz iki yılın ardından bu yıl da birinci sırada yer aldı.

Türkiye, yabancı çalışanlara en iyi deneyimi sunan ilk 10 ülke arasında
HSBC Grubu’nun 159 ülkeden 27 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünü alarak gerçekleştirdiği ‘Expat Explorer’ anketi, ülkelerin sunduğu olanakları finansal getiri, deneyim ve aile yaşamı bakımından inceliyor. Bu yıl 10.’su gerçekleştirilen anket, yabancı çalışanlara ilişkin dünyanın en büyük çaplı ve uzun soluklu araştırması olma özelliği taşıyor.

Anketin sonuçlarına göre deneyim kategorisinde Türkiye; yaşam tarzı, kültürü, insanlarla iletişimin kolaylığı, konaklama ve sağlık hizmeti gibi konularda yabancı çalışanlara dünya genelinde en iyi deneyimi sunan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yeni Zelanda, İspanya ve Portekiz’in sırasıyla en iyi deneyimi sunan ilk üç ülke olarak yer aldığı ankette Türkiye, geçtiğimiz yıla oranla 10 basamak yükselerek Kanada’nın ardından 8. sırada yer alıyor.

Expat Explorer 2017 Anketi Yabancı çalışanlara en iyi deneyimi sunan ülkeler
1. Yeni Zelanda
2. İspanya
3. Portekiz
4. Singapur
5. Avustralya
6. Norveç
7. Kanada
8. Türkiye
9. Fransa
10. Avusturya

Yabancı çalışanların gözdesi yine Singapur

Anketin sonuçlarına göre Singapur, yabancı çalışanlara sağladığı finansal getiri, deneyim ve aile yaşamı bakımından geçtiğimiz iki yılın ardından bu yıl da birinci sırada yer aldı. Singapur’daki yabancı çalışanların %83’ü ülkenin politik istikrarı ve %73’ise yerel ekonomisi ile ilgili güven duyduklarını belirtiyor. Bu ülkedeki yabancı çalışanların %64’ü ise yaşam kalitesinin memleketlerine göre daha yüksek olduğunu ve Singapur’da yaşamanın aileleri için iyi bir tecrübe olduğunu ifade ediyor.

Bununla birlikte Singapur’daki yabancı çalışanların üçte ikisi (%65) Singapur’a taşındıktan sonra daha fazla net gelir sahibi olduğunu dile getiriyor. Anket sonuçları Singapur’daki yabancı çalışanların yıllık kazançlarının ülkeye taşınmalarının ardından %42 artış gösterdiğini ortaya koyarken, ülkedeki yabancı bir çalışanın yıllık ortama geliri 118 bin dolar seviyesinde.
Yabancı çalışanların %82’si Singapur’da kendi memleketlerine göre daha güvende hissettiklerini belirtirken, %72’si eğitim kalitesinin ve çocuklarının sağlık ve refahının daha yüksek olduğunu belirtiyor.


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