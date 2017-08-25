banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU’NUN SİTESİ YENİLENEN YÜZÜYLE YAYINDA

25 Ağustos 2017 Cuma 15:46
Bu haber 527 kez okundu

Türkiye’de önde gelen 250’den fazla kurumsal markasına hizmet veren MODD/group özel olarak tasarladığı Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi sitesini yayına aldı. Yapım aşaması bir yıl süren sitede liglerle ilgili tüm bilgilere, canlı skor ve maç sonuçlarına bir tıkla ulaşmak mümkün olacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU'NUN SİTESİ YENİLENEN YÜZÜYLE YAYINDA
Konvansiyonel reklam üretimi, girişimcilik ve ürün tasarımı alanlarında faaliyet gösteren MODD/group’un özel olarak tasarladığı Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) resmi sitesi yenilenen yüzüyle yayına girdi. Sitede TVF’nin tarihçesi, kurullar ve federasyonla ilgili her türlü haber ve duyuruların yanı sıra Bayan ve Erkek Milli Takımlar, Vestel Venüs Sultanlar Ligi, Efeler Ligi başta olmak üzere tüm voleybol ligleri ile ilgili bilgilere erişilebiliyor.  Yapım aşaması bir yıl süren sitede haftalık program, maç takvimi, canlı skor ve maç sonuçlarına bir tıkla ulaşmak artık mümkün. Sporseverler yenilenen sitede liglerin yanısıra plaj voleybolu ve fabrika voleyboluna yönelik bilgilere de ulaşabilecek. Sitede ayrıca play-off, baraj maçları ile ilgili detaylı fikstür de görülebilecek. Yenilenen TVF sitesine artık mobilden de erişilebilebiliyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.