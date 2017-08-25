TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU’NUN SİTESİ YENİLENEN YÜZÜYLE YAYINDA

Konvansiyonel reklam üretimi, girişimcilik ve ürün tasarımı alanlarında faaliyet gösteren MODD/group’un özel olarak tasarladığı Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) resmi sitesi yenilenen yüzüyle yayına girdi. Sitede TVF’nin tarihçesi, kurullar ve federasyonla ilgili her türlü haber ve duyuruların yanı sıra Bayan ve Erkek Milli Takımlar, Vestel Venüs Sultanlar Ligi, Efeler Ligi başta olmak üzere tüm voleybol ligleri ile ilgili bilgilere erişilebiliyor. Yapım aşaması bir yıl süren sitede haftalık program, maç takvimi, canlı skor ve maç sonuçlarına bir tıkla ulaşmak artık mümkün. Sporseverler yenilenen sitede liglerin yanısıra plaj voleybolu ve fabrika voleyboluna yönelik bilgilere de ulaşabilecek. Sitede ayrıca play-off, baraj maçları ile ilgili detaylı fikstür de görülebilecek. Yenilenen TVF sitesine artık mobilden de erişilebilebiliyor.