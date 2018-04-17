Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
108745
ALTIN
177.546
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.8568
EURO
5.0603

TÜRKİYE TURİZMİNDE KADINLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kadın liderliği, günümüz iş dünyasının hızla yükselen ana odaklarından biri...Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat'ın verilerinde yükselişin turizm sektöründe de öne çıkmaya başladığı belirtiliyor. Rapora göre, Türkiye turizm sektöründe kadın istihdamı, 2006 yılından bu yana yüzde 20'den yüzde 29,9'a çıktı. Yükseliş ile birlikte Türkiye'nin turizm sektörü, kendini yoğun çabalarla geliştirme dönemine girdi.

TÜRKİYE TURİZMİNDE KADINLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kadın liderliği, günümüz iş dünyasının hızla yükselen ana odaklarından biri...Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat'ın verilerinde yükselişin turizm sektöründe de öne çıkmaya başladığı belirtiliyor. Rapora göre, Türkiye turizm sektöründe kadın istihdamı, 2006 yılından bu yana yüzde 20'den yüzde 29,9'a çıktı. Yükseliş ile birlikte Türkiye'nin turizm sektörü, kendini yoğun çabalarla geliştirme dönemine girdi.

17 Nisan 2018 Salı 20:10
4416 Okunma
TÜRKİYE TURİZMİNDE KADINLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dünyanın en büyük işverenlerinin yer aldığı turizm sektörü, istihdam edilen kadın sayısını artırmak için adım adım ilerleme kaydediyor. Bu ilerlemeningöstergesi olarak Türkiye’de turizmde kadın istihdamı giderek artıyor. Bu artışa turizm endüstrisinde yer alan şirketlerin çabaları da destek oluyor. Bu adımlardan biri olarak Hilton, lider küresel bir konaklama şirketi olarak yeni kuşak kadın liderlerin eğitimine odaklanıyor. 100'ün üzerinde ülkede hizmet veren küresel bir işletme olarak Hilton, misafirlerine kapsamlı bir hizmet vermenin yanı sıra birçok farklı kültür ve bakış açılarını temsil eden kapsayıcı bir iş gücü pozisyonuna sahip. Hilton Türkiye’deki 63 yıllık deneyiminden yararlanarak, Türkiye’nin iş gücünde de kadın liderlerin temsiliyetini artırmaya çalışıyor. Hilton çeşitlilik stratejisinin bir parçası olarak, “Liderlikte Kadınlar” adlı küresel konferans serisini çalışanları için özel olarak geliştiriyor.Daha önce Mısır, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan konferans serisini Türkiye'deki çalışanları için de gerçekleştiriyor. Hilton’un kadın çalışanları, bu konferans serisi kapsamında ilham verici konuşmacılar ile panel tartışmalarını dinliyor ve atölye çalışmalarına katılıyor.

“Liderlikte Kadınlar”
“Liderlikte Kadınlar” konferans serisine ek olarak Hilton, düzenlediği mentorluk, koçluk ve liderlik programlarıyla ekiplerini kariyer desteği vererek güçlendiriyor. Ortadoğu, Afrika ve Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, Hilton’un Türkiye'de kadın liderlerlerin sayısını artırmak üzere küresel deneyiminden yararlandığının altını çiziyor. Koray Gençkul: “Hızlandırılmış yönetici geliştirme programımız “Elevator”’a bu yıl iki Türk genç kadının girmeye hak kazanması da bizi çok mutlu etti. Her iki isim de geleceğin kadın liderleri olmak üzere şuan Dubai'de deneyim kazanıyor" dedi. Gençkul, "Kadın çalışanlarımızın, geleneksel olarak erkek egemenliğinde olan departmanlarda dahi çok geniş ve farklı pozisyonlar için uygun olduklarına inanıyoruz. Örneğin, Türkiye'de bulunan büyük otellerimizin ikisini baş mühendis olarak kadın çalışanlarımız yönetiyor. Kadın liderller olarak baş mühendis arkadaşlarımızın sektörde sağlam deneyimi var ve harika bir iş çıkarıyor" dedi. Geçtiğimiz yıl Hilton'un kadın Ekip Üyelerine ilham kaynağı olma çabaları Great Place to Work Enstitüsü ve Fortune Dergisi tarafından kadınların çalışabileceği en iyi 100 şirketten biri olarak gösterildiğinde tanındı.

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk'ten 550.000 Avro'luk tasarruf
Mercedes-Benz Türk'ten 550.000 Avro'luk tasarruf
PIRELLI’ den 2. nesil bayilerine genç yıldızlar projesi
PIRELLI’ den 2. nesil bayilerine genç yıldızlar projesi
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZİRVE’DE BULUŞTU
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZİRVE’DE BULUŞTU

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim