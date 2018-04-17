TÜRKİYE TURİZMİNDE KADINLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dünyanın en büyük işverenlerinin yer aldığı turizm sektörü, istihdam edilen kadın sayısını artırmak için adım adım ilerleme kaydediyor. Bu ilerlemeningöstergesi olarak Türkiye’de turizmde kadın istihdamı giderek artıyor. Bu artışa turizm endüstrisinde yer alan şirketlerin çabaları da destek oluyor. Bu adımlardan biri olarak Hilton, lider küresel bir konaklama şirketi olarak yeni kuşak kadın liderlerin eğitimine odaklanıyor. 100'ün üzerinde ülkede hizmet veren küresel bir işletme olarak Hilton, misafirlerine kapsamlı bir hizmet vermenin yanı sıra birçok farklı kültür ve bakış açılarını temsil eden kapsayıcı bir iş gücü pozisyonuna sahip. Hilton Türkiye’deki 63 yıllık deneyiminden yararlanarak, Türkiye’nin iş gücünde de kadın liderlerin temsiliyetini artırmaya çalışıyor. Hilton çeşitlilik stratejisinin bir parçası olarak, “Liderlikte Kadınlar” adlı küresel konferans serisini çalışanları için özel olarak geliştiriyor.Daha önce Mısır, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan konferans serisini Türkiye'deki çalışanları için de gerçekleştiriyor. Hilton’un kadın çalışanları, bu konferans serisi kapsamında ilham verici konuşmacılar ile panel tartışmalarını dinliyor ve atölye çalışmalarına katılıyor.

“Liderlikte Kadınlar”

“Liderlikte Kadınlar” konferans serisine ek olarak Hilton, düzenlediği mentorluk, koçluk ve liderlik programlarıyla ekiplerini kariyer desteği vererek güçlendiriyor. Ortadoğu, Afrika ve Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, Hilton’un Türkiye'de kadın liderlerlerin sayısını artırmak üzere küresel deneyiminden yararlandığının altını çiziyor. Koray Gençkul: “Hızlandırılmış yönetici geliştirme programımız “Elevator”’a bu yıl iki Türk genç kadının girmeye hak kazanması da bizi çok mutlu etti. Her iki isim de geleceğin kadın liderleri olmak üzere şuan Dubai'de deneyim kazanıyor" dedi. Gençkul, "Kadın çalışanlarımızın, geleneksel olarak erkek egemenliğinde olan departmanlarda dahi çok geniş ve farklı pozisyonlar için uygun olduklarına inanıyoruz. Örneğin, Türkiye'de bulunan büyük otellerimizin ikisini baş mühendis olarak kadın çalışanlarımız yönetiyor. Kadın liderller olarak baş mühendis arkadaşlarımızın sektörde sağlam deneyimi var ve harika bir iş çıkarıyor" dedi. Geçtiğimiz yıl Hilton'un kadın Ekip Üyelerine ilham kaynağı olma çabaları Great Place to Work Enstitüsü ve Fortune Dergisi tarafından kadınların çalışabileceği en iyi 100 şirketten biri olarak gösterildiğinde tanındı.