TÜRKİYE TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLDU

Terör örgütü PKK'nın saldırıları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde protesto edildi.

İlçede dondurucu soğuğa rağmen İpekyolu Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak çarşı merkezine yürüdü. Bu sırada şehitler için Merkez İhsaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın yürüyüşe katılarak terör örgütüne tepki gösterdiğini belirten Kaşıkçı, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Artık seferberlik olsun. Bu ülkede, bu topraklarda terör olmasın. İnsanlık için huzur gelsin' başlangıcını, talimatını, açıklamasını yaptı. Yüksekova buna cevap verdi. Halk burada dedi ki; 'Artık bundan sonra bu güzel günde ay yıldızlı bayrağın altında nasıl bugün yürüyorsak, bundan sonra da mutlu huzurlu yürüyelim. Geleceğin büyük Türkiyesini birlikte inşa edelim.' İnsanlar balkonlarından, kaldırımlardan da bize destek verdi. Bu güzel yürüyüşten dolayı Yüksekovalı kardeşlerimize, bütün insanlarımıza teşekkür ediyorum."

Diyarbakır

Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılan vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK ve hain saldırılarını kınadı.

Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" , "Vatan sana canım feda" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Memiş, Kayseri'deki terör saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Bu alçakça saldırıyı lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diyen Memiş, şöyle devam etti:

"Türkiye, insanlıktan nasiplenmemiş melun terör örgütleri tarafından dize getirilemeyecek kadar büyük, millet, hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibidir. Alçaklıkta sınır tanımayanlar beyinlerini uyuşturarak canlı bomba haline getirdikleri zavallıları, asker, polis, sivil, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan insanlarımızın arasına sürmekte ve onlarca masumun canına kıymaktadırlar."

"Türkiye'de kardeşlik ile birlik ve beraberlik kazanacak"

Türkiye'de kardeşlik ile birlik ve beraberliğin kazanacağına dikkati çeken Memiş, bütün terör örgütlerini ve onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetlediklerini aktardı.

Memiş, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına ve millete de başsağlığı dilediklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'a kadar yürüdü. Burada terör saldırılarında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti.

Antalya

Antalya'da AK Parti, CHP ve MHP il başkanlıklarının Valiliğine yaptığı ortak başvuruyla, Cumhuriyet Meydanı'nda "teröre lanet protestosu" düzenlendi.

Protestoya, Vali Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı dolduran Antalyalılar, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protesto sona erdi.

"15 Temmuz ile terör olayları birbirinden farklı değil"

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi siyasi görüş farkı gözetmeksizin vatandaşların meydanda toplandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumları, bütün Antalyalılar olarak teröre karşı tepkimizi ortaya koymak, terörde kaybettiğimiz canlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anmak ve gazilerimize şifa dileklerimizi iletmek üzere Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile son dönemde yaşanan terör olaylarının farklı olmadığını biliyoruz. Her ikisinin de amacı milleti yıldırmak, bezdirmek. Bu ülkeyi işgal girişiminde bulunmak maksadıyla aynı akıl tarafından yapılıyor."

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yüreğiz Yürüyüşü"ne ellerinde Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.

Memur-Sen Şırnak Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, Şırnak merkez ile Silopi ve İdil ilçelerinden gelen vatandaşlar da katıldı.

Dicle Mahallesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda toplanan, aralarında çocuk, yaşlı, ve kadınların da bulunduğu vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile "Vatan sana canım feda", "Polise, askere uzanan eller kırılsın", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganlarını attı.

"Millet olarak acımız, yasımız, teröre karşı tavrımız ortaktır"

Türkiye'de Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz herkesin bir ve beraber olduğunu vurgulayan Mehmet Akdeniz, şöyle devam etti:

''Bu kardeşliği parçalamak isteyen PKK terör örgütü, işine, okuluna giden masun insanlarımıza, hafta sonu izne çıkan askerlerimize saldırmıştır. Terör örgütlerinin hedefi milletimizi ve dinimizi yok etmektir. Bu anlamda tüm terör örgütlerini lanetliyoruz."

Mehmet Akdeniz, milletin terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya "dur" diyerek bu terör örgütlerinin ülkeyi karıştırma heveslerini kursağında bırakacağına işaret ederek, "Ülkemizi hiçbir terör örgütüne böldürtmeyiz. Tüm terör örgütlerini lanetliyor, kınıyoruz. Millet olarak birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemize ve geleceğimize yönelik oyunları bozma tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Acılarımızı paylaşacağız, yasımızı birlikte tutacağız. Millet olarak acımız, yasımız ve teröre karşı tavrımız ortaktır." şeklinde konuştu.

Mardin

Midyat'ta bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde vatandaşların katılımıyla düzenlenen miting ve Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüşle terör örgütü PKK'nın saldırıları kınandı.

İlçede araçlarla düzenlenen konvoyun ardından Midyat Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları attı.

Şehitler için dua edilen alanda toplanan vatandaşlara, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerine astıkları Türk bayrakları ile destek verdi.

"Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir"

Mardin Valisi Mustafa Yaman burada yaptığı konuşmada, Midyat'ın birlik ve beraberliğin sembolü olan ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarına göz dikenlere karşı mücadele verildiğine işaret eden Yaman, "Millet olarak Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da siz vatan evlatları ülkeye ve bu topraklara göz dikenlere karşı büyük mücadele verdiniz. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Karaman

Karaman'daki taraftar gruplarının organizasyonuyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" ve "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Grup adına konuşan Karaman Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Şevket Varol, bu vatanın masa başında değil, ataların ve şehitlerin kanıyla alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yaşayan farklı siyasi görüşlerden, dini inanışlarından, her türlü etnik kökenden ve farklı renklere gönül vermiş milyonlarca insanın tek ortak düşüncesi, ülkemizin birliği, beraberliği ve barış içerisinde yaşamasıdır. Bu ortamı zedelemeye çalışan, türlü oyunlar oynayarak halkımız arasında kaos ortamı yaratmaya uğraşan, kardeşi kardeşe kırdırmak için uğraşan hainleri kınıyoruz. Vatanımızda gözü olanlara biz yine geçit vermeyeceğiz."

Konya

Konya'nın Ereğli ilçesinde de Kayseri'deki terör saldırısını protesto için yürüyüş düzenlendi.

İstasyon Meydanı'nda toplanan kalabalık önce İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından da Meydanbaşı Şehitliği'ne yürüdü.

Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan gruptakiler, daha sonra Meydanbaşı Şehitliği'ne geldi. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okuyup dua eden kalabalık, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Çukurca

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, terör olaylarını kınamak için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Çukurca Belediye Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla "Çukurca halkı devletin yanında", "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir", "akan kan bayrak için" sloganları atarak tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ne yürüdü.

Elazığ

Elazığ'da bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla düzenledikleri yürüyüşte, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını kınadı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sefa Kaya da polis ve askere yapılan saldırıları kınadıklarını bildirdi.

Bu vatanın herkesin olduğunu Kaya, "Bu vatanı hep beraber kurtardık. Çanakkale'de Türkü, Kürdü birlikte kurtardık. şimdi bizi birbirimize düşürüyorlar, hepimiz kardeşiz." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, Gazi Caddesi'nde başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada konuşan İlçe Emniyet Müdürü Erol Duyar, ölümden korkmadıklarını belirterek, bu korkusuzluğun terör örgütünün sonunu getireceğini kaydetti.

Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra dağıldı.

Kars

Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırılarına tepki amacıyla Kars'ta soğuk havaya rağmen binlerce kişinin katılımıyla "teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Kars Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince organize edilen yürüyüşte bir araya gelen ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın da aralarında bulunduğu binlerce siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, esnaf, öğrenci ve memur, ellerindeki Türk bayraklarıyla soğuk havaya aldırış etmeden Merkez Camisi önünde toplandı.

Tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Polise kalkan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK", "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, sıfırın altında 16 derecede Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Erzurum

Erzurum Sivil Toplum Platformu ile Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı üyeleri, Kayseri'deki terör saldırısına tepki göstermek amacıyla ellerindeki büyük bir Türk bayrağı eşleğinde Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camisi önünde toplanarak Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Grup, burada, terör saldırılarına tepkilerin yer aldığı dövizler açtı.

Açıklamaların ardından şehitler için dua okundu.

Nevşehir

Nevşehir'in Avanos ilçesinde "Teröre Lanet Yürüyüşü"ne katılmak üzere Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Vatan sana canım feda", "Hepimiz polisiz, hepimiz askeriz", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polise ve askere uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak, İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde destek sloganları atan vatandaşlar, burada bir süre bekledikten sonra dağıldı.

Öte yandan, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Spor Gençlik ile Sivas Demirspor maçı öncesi iki takım oyuncuları saha kenarında güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine sarıldı. Taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Yozgat

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Yürüyüşte, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atılarak tekbir getirildi.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, şehitler için dua etti.

"Polisimizin yanındayız", "Askere, polise uzanan eller kırılsın", "Hepimiz askeriz", "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan atan vatandaşlar, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü.

Buradan Cacabey Meydanı'na yürüyen vatandaşlar, dua ettikten sonra dağıldı.

Bursa

Bursa'nın İznik ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, önce Atatürk büstünün bulunduğu alana kadar yürüdü. Burada yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrakları ve terörü lanetleyen dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak İznik Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan İznikli Piyade Çavuş Fehmi Barçın için gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Eskişehir

Eskişehir'de, ANDA Kardeşe Vefa Derneği öncülüğünde terör saldırılarında şehit olanlar için Reşadiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Daha sonra terörü lanetleyen sloganlar atan kalabalık adına konuşan Ahmet Ulupınar, 30 yıldır devam eden terörün ülkeye ektiği onca acıya rağmen din, dil ayrımı gözetmeden kardeşçe yaşamayı doğru bulan Türk milletinin sınırlarının zorlandığını söyledi.

Dostun düşmandan ayrılması gerektiğini ifade eden Ulupınar, şunları aktardı:

"Düze çıkma hayalini AB, ABD, Rusya, İran, İsrail başkentlerinde değil, Türk'ün ve İslam'ın beldelerinde aramak gerekiyor. Her şehidi kendi evladıyla bir tutan milletimizin kaderi kaderimiz, geleceği geleceğimiz, derdi derdimizdir. Bu toprakları bize mezar eylemek isteyen yedi düvelin unuttuğu bir husus var. Bizler ölüme düğüne koşar gibi gideriz. Dost düşman bilsin ki mazlumun son sığınağı olan bu limandan ayrılmayacağız. Asla mülteci olmayacağız, öleceğiz fakat bedenimiz bu topraklarda kalacak. Cesetlerimizi çiğnersiniz ama bu toprakları çiğneyemezsiniz."

Kütahya

Kütahya’da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Karagöz Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazında saf tutuldu.

Duanın ardından, AGD Şube Başkanı Erol Taşkın, yapılan saldırılardan dolayı bir taraftan büyük üzüntü yaşadıklarını, diğer yandan ise düşmanın ne kadar ahlaksız ve hain olduğunu gördüklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu öncülüğünde Ulu Cami Meydanı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Hepimiz polisiz, hepimiz askeriz", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Polise ve askere uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ise miting düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı mitingde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an tilavetinin ardından şehitler gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konuşmaların ardından, "Türk milletinin yüce vicdanı" başlıklı, "Ey zalimler, ey terör örgütleri, onların işbirlikçileri ve destekçileri, Allah’ın hükümleri ve Türk milletinin yüce vicdanınca idamınıza karar verilmiştir." ifadelerinin yer aldığı bir metin okundu.

Sakarya

Sakarya'da Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) İl Temsilciliğince Kayseri'deki terör saldırısına tepki amacıyla "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi.

Ellerinde döviz ve Türk bayraklarıyla dernek binasından hareket eden grup, Çark Caddesi'nde, PKK aleyhine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kanımız aksa da zafer İslam'ın" şeklinde slogan atarak kent merkezine yürüdü.

Gruptakiler, bir süre tekbir getirip, slogan attıktan sonra dağıldı.

Tekirdağ

MHP Tekirdağ İl Başkanlığınca, Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırılarına tepki amacıyla "Şehide Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

İl Başkanlığı öncülüğünde Köprübaşı Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki döviz ve bayraklarla teröre karşı sloganlar atarak Hükümet Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Program, şehitler için okunan Kuran'ı Kerim ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Anadolu Haber Ajansı