Türkiye Takım Tezgahları Sektörüne kadın eli değdi

Son yıllarda kadınların iş gücüne katılım oranının bir işin başarısı için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer aldığı günümüzde şirketlerin İK politikalarını bu bakış açısıyla güncellediğini söyledi.

“CNC operatörü istihdamında kadınlara öncelik tanınmalı”

Türkiye takım tezgahları sektörünün üretim, satış ve satış sonrası hizmetler olarak ele alınması gerektiğini ve son 5 yıl değerlendirildiğinde toplam çalışan sayısının yüzde 31 artış gösterdiğini aktaran Aydoğdu, bu artışla toplam istihdamın 22 bin kişiye ulaştığını belirtti. Aydoğdu, “TİAD olarak kadınların iş hayatına katılımının bir tercih değil eşitlik meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu farkındalıkla da sektörümüzde son 5 yıl içerisinde kadın çalışanların oranı yüzde 10’dan yüzde 13’e yükselmiş ve 3 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye takım tezgahları üretimi, satışı ve satış sonrası hizmetlerinde kadınlar ağırlıklı olarak Ar-Ge, kalite kontrol ve finans bölümlerinde çalışmaktadır. Son 5 yılın verilerine baktığımızda sektörde istihdam edilen kadın çalışan sayısında yüzde 67’lik bir artış olmuş ve 3 bin kadın çalışana ulaşılmıştır. Kadın çalışanlar sektörde istihdam edilen işgücünün yüzde 13’ünü oluşturmaktadır. Öte yandan biz TİAD olarak firmaların CNC operatörü istihdamında kadınlara öncelik tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve tabii ki kadınların da CNC operatörlüğü konusunda cesaretli olmaları gerektiğini… Biliyoruz ki iş dünyasına kadın eli değdiği zaman ortaya çıkan iş daha detaylı, daha titiz bir çalışmanın meyvesi olacaktır” dedi.

"TİAD personelinin yüzde 78’i kadın"

Öte yandan Türkiye’de bir istihdam seferberliğinin söz konusu olduğunu ve bu seferberliğe TİAD olarak destek verdiklerini söyleyen Aydoğdu, “Sektörümüzde çalışan kadınların yaş aralığı 25 ila 50 arasındadır. 2018 yılı sonunda sektördeki kadın istihdamının 3.300-3.500 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. TİAD olarak kadınların işgücüne katılmasının çok önemli olduğunu biliyor ve bunu her fırsatta vurguluyoruz. Bunun bir örneğini dernek personelimize baktığınızda da görebilirsiniz. Toplam 9 çalışanımızın 7’si kadındır.”