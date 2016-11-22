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Türkiye Serbest Stil Futbol Şampiyonası İzmir'de yapılacak

22 Kasım 2016 Salı 13:58
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Türkiye Serbest Stil Futbol Şampiyonası, 11 Aralık Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Serbest Stil Futbol Şampiyonası İzmir'de yapılacak
Organizasyonun Agora Alışveriş Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Sporlab Ajans Başkanı Tolga Şenel, katılımcıların futbol, müzik ve dansı birleştireceği etkinliğin Türkiye Şampiyonası olarak ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Yarışmacıların Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı için puan kazanacağını bildiren Şenel, "Sokakta yapılan sporlar, çok hızlı büyüyor, Türkiye de bu trendi takip ediyor. Serbest stil futbol da bunlardan biri, biz de gelen talepleri değerlendirdik." dedi.

Organizasyonun ana sponsoru Agora Alışveriş Merkezi'nin pazarlama müdürü Müge Üstünoğlu da alışveriş merkezi olarak sosyal projelerde yer aldıklarını, 11 Aralık Pazar günkü yarışmaya da ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Yarışmada yer alacak isimlerden Erkan Yetim, serbest stil futbola sahip çıkanlara teşekkür ederek, "Şampiyona serbest stil futbolun gelişmesi adına çok güzel bir adım olacak. Büyük bir heyecanla 11 Aralık'ı bekliyoruz." diye konuştu.

Okan Toğrul ise futbolu çok sevdiğini, daha sonra serbest stil futbolla tanıştığını belirterek, "Serbest stil futbol, hayatımın yarısı oldu." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
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