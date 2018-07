Türkiye saat pazarına yeni oyuncu İsviçreli Wenger Türkiye’de

Tamamı İsviçre’de üretilen Wenger saatler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de erkeklerin tarzına şıklık katacak. İsviçre kalitesi ile üretilen saatler, klasik spor anlayıştan popüler vintage dokunuşlara uzanan çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Metropol eğilimlerin çeşitliliğini sportif görünümle taçlandıran Wenger saatler, her tasarımında detaylara dikkat ediyor. Wenger, saatlerindeki tasarımlarıyla her ince ayrıntıyı öne çıkartıyor. 20 ATM’ye kadar suya dayanıklı olan saatler, İsviçre kuvars hareketlerinin yanı sıra hakiki deri detaylarıyla da tasarımında sağlamlığa da atıfta bulunuyor.

PVD kaplamları paslanmaz çelik ve sağlam safir kaplamalı kristal gibi yüksek kaliteli malzemelerin tasarımda harmanlanmasına titizlikle yaklaşan Wenger, dinamik bir yaşam tarzının tadını çıkarmak isteyenlere hitap ediyor. Saat endüstrisinin başkenti İsviçre’de üretilen Wenger, saatlerinde üç yıllık garanti sunuyor. Geniş bir ürün yelpazesi bulunan Wenger saatler, 100CHF – 500 CHF aralığındaki fiyat politikasıyla da her bütçeye uygun. Giyimine özen gösteren, şıklığı ile ortamlarda dikkat çeken erkeklerin beğenisine sunulan Wenger, saat bayilerinde yerini almaya başladı.