"TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Tüneli'nin açılış törenindeki konuşmasına, "Büyük gün için hoş geldiniz" diyerek başladı. Kıtaları birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, bu eserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, dün menfur bir saldırı sonucu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini belirterek, terörün bir kez daha alçak yüzünü gösterdiğini söyledi.

Bu olayın, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provokasyon olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Ama kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye, Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecek, bozmaya asla ve asla güçleri yetmeyecek. Türkiye, dostlukları artırmak, düşmanlıkları azaltma yönünde çalışmalarına liderimiz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çalışmaya, gayret etmeye devam edecek." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermeye kararlı olduklarını dile getirerek, bu yönde emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

"Her şey insanımızın hayatını kolaylaştırmak için" diyerek yola çıktıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Avrasya Tüneli de en büyük rüyalarımızdan, en büyük hayallerimizden biriydi. Hamdolsun, Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ve Osman Gazi Köprüsü gibi hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek bu günlere geldik. Açtığımız her eser, ülkemize kazandırdığımız her büyük proje, yürüttüğümüz her hizmet bu toprakların hakkı ve emeği olan aziz milletimiz içindir."

'Bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler'

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar, Türkiye'yi insanlık değerlerinden, demokrasiden, hukuk devletinden asla vazgeçiremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye adalet çizgisinden asla sapmayacak. Ne yaparsa yapsınlar, Anadolu topraklarında bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler."

Dış ilişkilerde dostluk ve güveni ön planda tutacaklarını vurgulayan Yıldırım, terör nereden gelirse gelsin bununla sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesini lanetle kınadıklarını belirterek, "Bu olayı yapanlar bu çarpık zihniyetli sapkınlar, asla ve asla amaçlarına erişemeyecekler. " dedi.

'Türkiye'nin eseri olduğu kadar insanlığın da bir eseridir'

Yıldırım,"Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünde iki kıtayı birleştiren asrın projesi Marmaray'ı hizmete almıştık. O gün bugün 160 milyondan fazla İstanbullu her gün Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'la geçiyor. Geçtiğimiz haziranda Osmangazi, ağustosta Yavuz Selim'i hizmete aldık. Şimdi Avrasya Tüneli. Bu büyük eser önce İstanbul'un, önce Türkiye'nin eseri olduğu kadar insanlığın da bir eseridir. Marmaray'ın kardeşi Avrasya milletimizin bir eseridir, sizin eserinizdir çünkü sizin duanız ve desteğiniz olmasaydı bu eserleri tabii ki yapamazdık." diye konuştu.

'Terör örgütlerinin arkasındaki ağababalarını ortaya çıkaracağız'

Başbakan Yıldırım, "Biz bu eserleri, İstanbul'un, Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde barışın, sevginin, dostluğun, kardeşliğin üzerine inşa ediyoruz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin arkasındaki ağababalarını da bulup ortaya çıkaracağız."

