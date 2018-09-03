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Türkiye Petrolleri’de önemli atama

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin pazarlama direktörlüğü görevine Ulaş Koç atandı.

Türkiye Petrolleri’de önemli atama

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin pazarlama direktörlüğü görevine Ulaş Koç atandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
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Türkiye Petrolleri’de önemli atama

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin yeni Pazarlama Direktörü Ulaş Koç oldu. Ağustos 2018 itibarıyla görevine başlayan Koç, Türkiye Petrolleri’nin tüm iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Ulaş Koç, profesyonel kariyerine 2002 yılında Petrol Ofisi A.Ş.’de satış temsilcisi olarak başladı. 2014 yılına kadar aynı şirkette farklı yönetsel pozisyonlarda görev yapan Koç, ardından Pazarlama Projeleri Uygulama Müdürü oldu. Ulaş Koç, Türkiye Petrolleri bünyesine katılmadan önce Lukoil Eurasia A.Ş.’de pazarlama müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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