TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye Noterler Birliği’nin 47. Olağan Genel Kurulu kapsamında Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Bakırköy 16. Noteri Gülüzar Irmak, Beykoz 2. Noteri Yunus Tutar, Ankara 12. Noteri Lütfullah Ulugün ve Ayvalık 1. Noteri Tuncay Şenerol seçildi. Yönetim Kurulu'nun 18 Haziran’da yapılan toplantısında Samsun 1. Noteri Dursun Cin Türkiye Noterler Birliği Başkanı, Karşıyaka 5. Noteri Şaban Kütük Başkan Yardımcısı, Ayvalık 1. Noteri Tuncay Şenerol Sayman Üye ve Üsküdar 11. Noteri Metin Suyabatmaz, Beykoz 2. Noteri Yunus Tutar, Ankara 12. Noteri Lütfullah Ulugün, Bakırköy 16. Noteri Gülüzar Irmak Yönetim Kurulu Üyeleri olarak yetkilendirildi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Yeni projeler ve kazanımlar için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek şunları söyledi:

“Noterlik mesleğini daha ileriye taşıyacağız”

“Türk Hukuk sistemi içerisinde önemli bir işlevi yerine getiren noterlik kurumunun temsilcisi olan Birliğimiz, 47 yıldır mesleğin gelişimi için özverili şekilde çalışıyor. Hizmetleri yürütürken daima mesleğin menfaatlerini önde tutarak kamu hizmetlerine de büyük katkılar sağlıyoruz. Türkiye Noterler Birliği olarak temel ilkelerimiz olan tarafsızlık, güvenilirlik, yenilikçilik, kurumsallık, etkili iletişim konularındaki projelerimizi hayata geçirmek, mevcut olanları da daha ileriye taşımak için çalışacağız.”

Türkiye’de noterliği Avrupa standartlarına ulaştıracaklarını açıklayan Dursun Cin, “Noterlerimiz, işlem ilgilisine hukukçu kimliği ile danışmanlık hizmeti sunarken, kişinin istekleri doğrultusunda da işlemlerin resmiyet kazanmasını sağlamaktadır. Yargı yükünün azaltılması ve insanlar arası güvenin tesisi yönünde çok önemli görevlerimiz var. Noterliklerimizde verilen hizmet kalitesini ve çeşitliliğini daha da arttıracağız. Kamu düzeninin bir unsuru olan noterlik mesleğini sürekli geliştirmek ve kalıcı güven sembolü olmasını sağlamak en büyük önceliğimiz olacak” diye konuştu.

1959 yılında Bafra'da doğan Dursun Cin, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1984-1998 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.07.1998 tarihinde Beşikdüzü Noteri olarak mesleğe başlayan Dursun Cin, daha sonra sırasıyla Tatvan, Didim 2'nci ve Kahramanmaraş 4'üncü Noterliği görevlerini yürüttü. Dursun Cin, 24.12.2013 tarihinde atandığı Samsun 1'inci Noterliği görevini halen sürdürüyor. Dursun Cin aynı zamanda 2012-2018 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı.