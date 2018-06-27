Türkiye'nin ilk “füze için safir kubbe üretim teknolojisi”

Türkiye’nin orta gelir düzeyini aşması için yüksek teknolojili üretime yönelmesi gerektiği son yıllarda çeşitli platformlarda dile getirilse de yüksek teknolojili ürünlerin genel sanayi üretimi ve ihracat içerisindeki payı, istenilen oranda ve hızda artmıyor. İnovasyonun ticarileştirilememesi ise en büyük sorunlardan biri haline gelmiş durumda. Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte; Türkiye’de bir ilk olarak üretilen ve füzeler için milli-yerli safir kubbe üretiminde geliştirilen safir kristalleri ile askeri görüntüleme sistemleri için üretim sistemi kalifikasyonu sağlanmış germanyum tek-kristalleri de sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin orta gelir düzeyini aşması için yüksek teknolojili üretime yönelmesi gerektiği son yıllarda çeşitli platformlarda dile getirilse de yüksek teknolojili ürünlerin genel sanayi üretimi ve ihracat içerisindeki payı, istenilen oranda ve hızda artmıyor. İnovasyonun ticarileştirilememesi ise en büyük sorunlardan biri haline gelmiş durumda. Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte; Türkiye’de bir ilk olarak üretilen ve füzeler için milli-yerli safir kubbe üretiminde geliştirilen safir kristalleri ile askeri görüntüleme sistemleri için üretim sistemi kalifikasyonu sağlanmış germanyum tek-kristalleri de sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.