Türkiye'nin 3. büyük holdingi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu belirterek, ''TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet ile bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz'' dedi.

İki yıl önce TMSF bünyesine geçen Aydınlı Grup'un 2018 performansı,2019 hedefleri ve 2023 vizyonunun paylaşıldığı ''Tedarik Zinciri Buluşmaları''nın dördüncüsü ''Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele'' mottosu ile gerçekleştirildi.Toplantıya,TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ile Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey'in yanı sıra grubun çözüm ortakları katıldı.