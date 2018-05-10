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Türkiye LPG derneği genel sekreterliği’ne cem önce getirildi

Enerji alanındaki en köklü ve etkin STK’lar arasında yer alan Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreterlik görevine, sektörün deneyimli isimlerinden Cem Önce getirildi.

Türkiye LPG derneği genel sekreterliği’ne cem önce getirildi

Enerji alanındaki en köklü ve etkin STK’lar arasında yer alan Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreterlik görevine, sektörün deneyimli isimlerinden Cem Önce getirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:48
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Türkiye LPG derneği genel sekreterliği’ne cem önce getirildi

13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eyüp Aratay’ın seçilmesiyle Yönetim Kurulu yenilenen Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini üstlenecek isim de belirlendi. Türkiye LPG Derneği (TLPGD) Genel Sekreterlik görevine 2 Mayıs 2018 itibari ile LPG sektörünün tecrübeli isimlerinden Cem Önce atandı.

TLPGD’nin bir STK olarak sektörün sağlıklı gelişimi ve bugünkü dünya çapında önemli bir pazara dönüşümünde sağladığı değerli katkılara dikkat çeken Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, “Derneğimiz, önümüzdeki süreçte de kamuya, ülkeye ve sektörüne katkılarını daha da güçlendirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. Sektörümüzün deneyimli isimlerinden Cem Önce’nin de Genel Sekreter olarak aramıza katılması, bu sürece yönelik çalışmalarımızı daha da güçlendirecektir” dedi.

Bilgi ve tecrübenin en etkin şekilde kullanılmasına olan inancını dile getiren Cem Önce de, “28 yıllık kariyerim boyunca, edindiğim her deneyimi, ulaştığım her bilgiyi en doğru şekilde kullanmaya çalıştım ve halen bu doğrultuda çalışmalarıma devam ediyorum. Bu açıdan üyesi bulunduğum ve sektörü tüm yönleri ile kucaklayan en aktif derneklerden biri olan Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreter olarak görev almam, benim için özel anlamlar taşıyor. Önümüzdeki dönemde de dernek olarak, sektörümüz, ülkemiz ve LPG kullanıcıları açısından önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

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