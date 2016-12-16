“Türkiye kısa zamanda gelişmiş ülkeler statüsündeki yerini alacaktır”

Kibar Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Türkiye’nin en başarılı şirketlerinin ödüllendirildiği gecede “Türk İş Dünyası Onur Ödülü’nü aldı. Türkiye’nin önde gelen sanayici işadamlarından Asım Kibar’a ödülünü, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı verdi. Törende yaptığı konuşmaya, hafta sonunda İstanbul’da yaşanan elim saldırıdan ötürü üzüntülerini ifade ederek başlayan Kibar, şehit ailelerine başsağlığı diledi ve “Ülkemizin birbiri ardına yaşadığı bu terör hadiselerinin bir an önce son bulması ve bir daha yaşanmaması en büyük arzumdur. Bu zor günlerden el ele çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.



"Güven iş yaşamında en önemli unsurdur"

Yıllardır ülkemizde iş dünyasının nabzını tutan Capital ve Ekonomist dergilerine ödül dolayısıyla teşekkür eden Kibar, iş yaşamında başarı sağlayabilmek için güvenin en değerli unsur olduğuna inandığını, yönetiminde bulunduğu tesislerde ilk olarak güven tesis etmeyi kendine ilke edindiğini belirterek, şunları söyledi: “Mutlu olmayan bir kitleden memnuniyet verici bir netice elde edilemez. Yönetiminde bulunduğum ekiplerde yarattığımız bu güven ortamı sayesinde tesisleri misliyle büyüttük ve tercih edilen beğenilen bir marka olduk. Bizlere güvenerek beraber çalışmayı tercih eden değerli çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımda dikkat ettiğim en mühim husus beraber çalıştığım iş arkadaşlarımı ailem olarak düşünmemdir. Bu güzel ödülü onlar ve 59 yıldır bana destek olan, 3 çocuğumuzu yetiştiren sevgili eşim Semiha Hanım adına alıyorum.”



"Ülkemize katma değer yaratmayı en başından beri kendime hedef edindim”

Türkiye’nin gücüne inancını da vurgulayan Kibar, “Biz ülkemize katma değer yaratmayı en başından beri kendimize hedef edindik. Türkiye gelişme potansiyeli büyük bir ülkedir. Bugünkü sıkıntılar geçecek; kısa zamanda gelişmiş ülkeler statüsündeki yerini alacaktır” dedi.



Asım Kibar, ticaretten sanayiciliğe uzanan iş yaşamının dönüm noktalarını şöyle anlattı: “1964 yılında Kayseri’de Orta Anadolu Mensucat şirketine fabrikadan sorumlu Yönetim Kurulu Azası olarak seçildim. O dönemde çalışanların üst yönetime, müşterilerin ürünlere güven eksikliği olduğunu tespit ettim ve ilk olarak güven tesis ettik. Mutlu olmayan bir kitleden memnuniyet verici bir netice elde edilemez. Yönetimde bulunduğum 6 yılın sonunda bu güven ortamı sayesinde fabrikayı 2.5 misli büyüttük ve tercih edilen beğenilen bir marka olduk. Bu noktaya gelirken her türlü aktiviteyi yakından takip ettiğim için belli tecrübe ve birikimlere sahip oldum. Sonrasında kendi işimi kurmak üzere şirketteki görevimi teslim edip İstanbul’a geldim. İstanbul’da demir işine başladım. Bir müddet sonra gördüm ki güven çok değerli bir unsur. İş, bu güven sayesinde çok kısa bir zamanda düşünemediğim mertebelere geldi. Daha sonra ticaretten sanayiye ağırlık vermek üzere 1978 yılında Galvaniz fabrikasıyla başladık. Bugün çeşitli sektörlerde güven ve kaliteden taviz vermeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Güven unsurunun getirdiği olanaklarla Hyundai, Hanil, Posco, MSC ve Heritage gibi beynelmilel firmalarla ortaklıklar oluşturduk.”

Capital Dergisi tarafından Conrad İstanbul’da düzenlenen “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın ödül töreninde yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketler de ödüllendirildi. Bu yıl 19.'su yapılan araştırmada Türkiye'nin en büyük şirketleri ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirildi ve toplam 8 kategoride 24 şirket ödüle layık görüldü.